Листопад починається з подарунка від погоди: тепло і сонце
За даними SINOPTIK.ua, попереду комфортна та м’яка погода. Опади торкнуться лише окремих східних районів. Це той рідкісний момент, коли листопад дарує справжні золоті дні.
Субота, 1 листопада
Тепло крізь хмари, дощитиме лише на сході
Субота зустріне нас хмарами та проясненнями. Температура комфортна практично скрізь, і це відчувається як приємний бонус від природи. Правда, східні області отримають ще й дощі, проте вони будуть невеликими — радше нагадуванням про справжню осінь, аніж перешкодою.
Схід (Харків, Луганськ)
+8…+12 °C вдень, до +5 °C вночі. Хоч і виглядає прохолодно, насправді для листопада це досить комфортна погода. На Харківщині — у Богодухові, Куп'янську, Чугуєві — очікуються невеликі дощі з імовірністю до 72 %. Це буде легкий дощик, що радше освіжить, ніж промочить. У Луганську також можливі короткочасні опади. Сумщина потрапляє під дощову завісу: Суми, Охтирка, Конотоп — тут дощ буде трохи сильніший. Парасолька буде доречною.
Центр (Київ, Дніпро)
+9…+13 °C вдень, до +4 °C вночі. Погода стабільна, без істотних опадів. Температура приємно комфортна. У Києві, Дніпрі, Черкасах — затишно і сухо. Повітря свіже, вітер помірний.
Захід (Львів, Івано-Франківськ)
+10…+13 °C вдень, до +2 °C вночі. Західні області насолоджуються затишною листопадовою погодою. Львів, Івано-Франківськ, Тернопіль — усюди температура відчувається комфортно. Єдине застереження: у Самбірському районі вночі очікується різке похолодання — температура впаде з +11 до +3 °C. Вдень погода залишається м'якою, хмари змінюються проясненнями, і це створює особливу атмосферу.
Південь (Одеса, Херсон)
+13…+16 °C вдень, до +5 °C вночі. Південь країни — справжній переможець цієї суботи. Одеса, Херсон, Миколаїв милуються найтеплішою погодою в Україні. Без опадів, з м'яким вітром та приємною температурою.
Важливо: рівень забруднення повітря у великих містах помірний, дихається комфортно. Алергенів практично немає — сезон відступив.
Народна прикмета каже: "Якщо на початку листопада тепло — зима прийде пізно". Отже, можливо, осінь цього року триватиме довше.
Неділя, 2 листопада
Сонячний день без сюрпризів
Неділя — це справжній подарунок. Погода за даними SINOPTIK.ua обіцяє бути стабільною по всій країні, без опадів, штормових попереджень і несподіванок.
Схід (Харків, Луганськ)
+10…+14 °C вдень, до +5 °C вночі. Схід отримує компенсацію за суботні дощі — неділя буде сухою і ясною. Харків, Луганськ, Донецьк — усюди приємне тепло.
Центр (Київ, Дніпро)
+11…+14 °C вдень, до +2 °C вночі. Центральні області продовжують насолоджуватися теплою осінню. У Києві, Дніпрі, Полтаві — чудова погода. Вдень тепло, вночі прохолодно, але без морозу.
Захід (Львів, Івано-Франківськ)
+13…+17 °C вдень, до +2 °C вночі. Захід стає найтеплішим куточком України у неділю! Львів, Івано-Франківськ, Ужгород — тут температура сягає дуже комфортних показників. +17 °C — це приємна несподіванка для початку листопада. Закарпаття особливо радує: в Берегові, Мукачеві та Хусті вдень можна насолоджуючись сонцем крізь невелику хмарність.
Південь (Одеса, Херсон)
+14…+17 °C вдень, до +5 °C вночі. Південь залишається у топі найтепліших регіонів. Одеса, Херсон, Крим — усюди м'яка, приємна погода. Температура комфортна, і це створює відчуття, що осінь вирішила зробити паузу.
Алергени відсутні, повітря чисте.
Ці вихідні — мов подарунок природи перед справжніми осінніми днями. Насолоджуйтесь кожною хвилиною, адже листопад може швидко змінити настрій. Гарних вам вихідних і приємної погоди! Ноябрь стартует с приятного сюрприза — солнца и тепла!
Первые выходные ноября удивляют приятными температурами и сухой погодой почти по всей стране.
По данным SINOPTIK.ua, впереди комфортная и мягкая погода. Осадки затронут лишь отдельные восточные районы. Это тот редкий момент, когда ноябрь дарит настоящие золотые дни.
Суббота, 1 ноября Тепло сквозь облака, дожди — только на востоке Суббота встретит нас облаками и прояснениями. Температура комфортная практически везде — приятный бонус от природы. Правда, восточные области получат еще и дожди, но они будут небольшими — скорее напоминание о настоящей осени, чем помеха.
Восток (Харьков, Луганск) +8…+12 °C днем, до +5 °C ночью. Хотя кажется прохладно, для ноября это довольно комфортная погода. В Харьковской области — Богодухов, Купянск, Чугуев — ожидаются небольшие дожди с вероятностью до 72 %. Это будет легкий дождик, который скорее освежит, чем промочит. В Луганске также возможны кратковременные осадки. В Сумской области пройдут дожди: Сумы, Ахтырка, Конотоп — здесь дождь будет немного сильнее. Стоит прихватить зонт.
Центр (Киев, Днепр) +9…+13 °C днем, до +4 °C ночью. Погода стабильная, без существенных осадков. Температура приятно комфортная. В Киеве, Днепре, Черкассах — сухо и уютно. Воздух свежий, ветер умеренный.
Запад (Львов, Ивано-Франковск) +10…+13 °C днем, до +2 °C ночью. Западные области наслаждаются уютной ноябрьской погодой. Львов, Ивано-Франковск, Тернополь — повсюду комфортная температура. Единственное предупреждение: в Самборском районе ночью ожидается резкое похолодание — температура упадет с +11 до +3 °C. Днем погода остается мягкой, облака сменяются прояснениями, создавая особую атмосферу.
Юг (Одесса, Херсон) +13…+16 °C днем, до +5 °C ночью. Юг страны — настоящий победитель этой субботы. Одесса, Херсон, Николаев могут порадоваться самой теплой погоде в Украине. Без осадков, с мягким ветром и приятной температурой. Важно: уровень загрязнения воздуха в крупных городах умеренный, дышится легко. Аллергенов практически нет — сезон отступил.
Народная примета гласит: "Если в начале ноября тепло — зима придет поздно". Похоже, осень в этом году задержится подольше.
Воскресенье, 2 ноября
Солнечный день без сюрпризов
Воскресенье — настоящий подарок. По данным SINOPTIK.ua, погода будет стабильной по всей стране: без осадков, штормовых предупреждений и неожиданностей.
Восток (Харьков, Луганск)
+10…+14 °C днем, до +5 °C ночью. Восток получает компенсацию за субботние дожди — воскресенье будет сухим и ясным. Харьков, Луганск, Донецк — повсюду приятное тепло.
Центр (Киев, Днепр) +11…+14 °C днем, до +2 °C ночью. Центральные области продолжают наслаждаться теплой осенью. В Киеве, Днепре, Полтаве — отличная погода. Днем тепло, ночью прохладно, но без мороза.
Запад (Львов, Ивано-Франковск) +13…+17 °C днем, до +2 °C ночью. Запад станет самым теплым уголком Украины в воскресенье! Львов, Ивано-Франковск, Ужгород — здесь температура достигает очень комфортных показателей. +17 °C — приятный сюрприз для начала ноября. Закарпатье особенно радует: в Берегово, Мукачево и Хусте днем можно наслаждаться солнцем сквозь легкую облачность.
Юг (Одесса, Херсон) +14…+17 °C днем, до +5 °C ночью. Юг остается в топе самых теплых регионов. Одесса, Херсон, Крым — повсюду мягкая, приятная погода. Температура комфортная, и кажется, что осень решила сделать паузу.
Аллергенов нет, воздух чистый. Эти выходные — словно подарок природы перед настоящими осенними днями. Наслаждайтесь каждой минутой — ведь ноябрь может быстро сменить настроение. Хороших вам выходных и приятной погоды!