Листопад починається з подарунка від погоди: тепло і сонце

Перші вихідні листопада дивують приємними температурами та сухою погодою майже по всій країні

За даними SINOPTIK.ua, попереду комфортна та м’яка погода. Опади торкнуться лише окремих східних районів. Це той рідкісний момент, коли листопад дарує справжні золоті дні.

Субота, 1 листопада

Тепло крізь хмари, дощитиме лише на сході

Субота зустріне нас хмарами та проясненнями. Температура комфортна практично скрізь, і це відчувається як приємний бонус від природи. Правда, східні області отримають ще й дощі, проте вони будуть невеликими — радше нагадуванням про справжню осінь, аніж перешкодою.

Схід (Харків, Луганськ)

+8…+12 °C вдень, до +5 °C вночі. Хоч і виглядає прохолодно, насправді для листопада це досить комфортна погода. На Харківщині — у Богодухові, Куп'янську, Чугуєві — очікуються невеликі дощі з імовірністю до 72 %. Це буде легкий дощик, що радше освіжить, ніж промочить. У Луганську також можливі короткочасні опади. Сумщина потрапляє під дощову завісу: Суми, Охтирка, Конотоп — тут дощ буде трохи сильніший. Парасолька буде доречною.

Центр (Київ, Дніпро)

+9…+13 °C вдень, до +4 °C вночі. Погода стабільна, без істотних опадів. Температура приємно комфортна. У Києві, Дніпрі, Черкасах — затишно і сухо. Повітря свіже, вітер помірний.

Захід (Львів, Івано-Франківськ)

+10…+13 °C вдень, до +2 °C вночі. Західні області насолоджуються затишною листопадовою погодою. Львів, Івано-Франківськ, Тернопіль — усюди температура відчувається комфортно. Єдине застереження: у Самбірському районі вночі очікується різке похолодання — температура впаде з +11 до +3 °C. Вдень погода залишається м'якою, хмари змінюються проясненнями, і це створює особливу атмосферу.

Південь (Одеса, Херсон)

+13…+16 °C вдень, до +5 °C вночі. Південь країни — справжній переможець цієї суботи. Одеса, Херсон, Миколаїв милуються найтеплішою погодою в Україні. Без опадів, з м'яким вітром та приємною температурою.

Важливо: рівень забруднення повітря у великих містах помірний, дихається комфортно. Алергенів практично немає — сезон відступив.

Народна прикмета каже: "Якщо на початку листопада тепло — зима прийде пізно". Отже, можливо, осінь цього року триватиме довше.

Неділя, 2 листопада

Сонячний день без сюрпризів

Неділя — це справжній подарунок. Погода за даними SINOPTIK.ua обіцяє бути стабільною по всій країні, без опадів, штормових попереджень і несподіванок.

Схід (Харків, Луганськ)

+10…+14 °C вдень, до +5 °C вночі. Схід отримує компенсацію за суботні дощі — неділя буде сухою і ясною. Харків, Луганськ, Донецьк — усюди приємне тепло.

Центр (Київ, Дніпро)

+11…+14 °C вдень, до +2 °C вночі. Центральні області продовжують насолоджуватися теплою осінню. У Києві, Дніпрі, Полтаві — чудова погода. Вдень тепло, вночі прохолодно, але без морозу.

Захід (Львів, Івано-Франківськ)

+13…+17 °C вдень, до +2 °C вночі. Захід стає найтеплішим куточком України у неділю! Львів, Івано-Франківськ, Ужгород — тут температура сягає дуже комфортних показників. +17 °C — це приємна несподіванка для початку листопада. Закарпаття особливо радує: в Берегові, Мукачеві та Хусті вдень можна насолоджуючись сонцем крізь невелику хмарність.

Південь (Одеса, Херсон)

+14…+17 °C вдень, до +5 °C вночі. Південь залишається у топі найтепліших регіонів. Одеса, Херсон, Крим — усюди м'яка, приємна погода. Температура комфортна, і це створює відчуття, що осінь вирішила зробити паузу.

Алергени відсутні, повітря чисте.

Ці вихідні — мов подарунок природи перед справжніми осінніми днями. Насолоджуйтесь кожною хвилиною, адже листопад може швидко змінити настрій. Гарних вам вихідних і приємної погоди! Ноябрь стартует с приятного сюрприза — солнца и тепла!

