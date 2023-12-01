Майданчик УУБ – лідер системи Прозорро.Продажі за результатами листопада

І це кошти, які переважно пішли до державного та місцевих бюджетів, відповідно, на підтримку ЗСУ та переселенців.

Беззаперечним лідером листопада серед маркетплейсів став електронний майданчик ТОВ "Українська універсальна біржа": тут охопили майже 15 % ринку за рівнем доходів організаторів із сумою у понад 134 млн грн.

"Лідерські позиції – це підтвердження професійності нашої команди. Це означає, що інвестори та орендарі нам довіряють та активно і успішно беруть участь в аукціонах саме через наш майданчик. У нас зручні сервіси та зрозумілий інтерфейс, кваліфіковані консультації та за потреби повний супровід учасників від моменту реєстрації до підписання угоди купівлі чи оренди", – говорить директор ТОВ "Українська універсальна біржа" Сергій Гладкий.

Нагадаємо, що майданчик УУБ ліцензований за усіма напрямками торгів у системі Прозорро.Продажі. Тож і у листопаді тут підготували учасників до різних аукціонів: 44% доходів – від торгів з продажу майна банкрутів, 28% – від аукціонів із малої приватизації, 11% – від продажу активів банків-банкрутів, які проводить Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, близько 10% – від земельних аукціонів, решта – від оренди державного та комунального майна, комерційних торгів тощо.

"Тож запрошуємо учасників до наступних аукціонів на майданчику УУБ. Не залежно від того, чи ви бажаєте орендувати невелике приміщення у маленькому селі чи придбати сучасний бізнес-центр у великому місті, ви отримаєте професійні консультації та супровід на майданчику. А для тих, хто лише підшукує собі необхідний об’єкт, зарошуємо підписатися на наших ботів із моніторингу оголошень у Вайбері чи Телеграмі. Ви обираєте параметри лоту і отримуєте у додаток посилання лише на цікаві для вас аукціони", – інформує Сергій Гладкий.