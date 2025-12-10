Максимальна дальність відеозв’язку: як вибір антени впливає на якість FPV-польоту

Потужність передавача справді впливає на дальність, але саме антена визначає, наскільки ефективно цей сигнал "вилетить" у повітря

Іноді здається, що для дальніх FPV-польотів достатньо підкрутити потужність VTX, але насправді дальність і стабільність відео вирішує саме антена. Правильний вибір може збільшити рейндж у кілька разів навіть без змін у сетапі.

А далі поговоримо, як саме антена впливає на якість FPV-зв'язку.

Чому антена важливіша за потужність VTX

Потужність передавача справді впливає на дальність, але саме антена визначає, наскільки ефективно цей сигнал "вилетить" у повітря. Якщо конструкція антени невдала або кабель надто "глушить" сигнал, ви втратите половину дальності ще до старту. Навіть невелике збільшення коефіцієнта підсилення (gain) забезпечує відчутно стабільніший сигнал, ніж просто підкручування міліватів. Тому правильно підібрана антена часто дає більший приріст, ніж будь-який апгрейд VTX.

Звідси логічно перейти до питання: а яку саме антену обрати, щоб витиснути максимум дальності?

Спрямовані чи всеспрямовані: який тип антени дає найбільшу дальність

Умовно всі FPV-антени діляться на два типи — всеспрямовані та спрямовані, і різниця між ними величезна.

Всеспрямовані антени — це наші звичні Cloverleaf, маєтові диполі, маленькі stubby-версії для дронів. Вони рівномірно розподіляють сигнал навколо себе, тому ідеальні для польотів між будівлями, у міській забудові, в лісопосадках чи на місцевості зі змішаними перешкодами. Але їхній недолік очевидний: енергія розсіюється у всі боки, тому дальність у них помірна.

Спрямовані антени — Yagi, Helical, patch — працюють зовсім інакше. Вони "фокусують" сигнал вперед, у вузький промінь, наче ліхтарик. У результаті на ціль летить значно сильніший сигнал, а дальність зростає у рази. Саме тому для long-range польотів і наземних станцій використовують Yagi або Helical — вони дають найкраще співвідношення "дальність/якість".

Як обрати антену для далеких польотів

Щоб отримати максимальну дальність, підбирайте антену під свої умови польоту: спрямовані Yagi чи Helical дають найкращий результат на відкритій місцевості, а якісний кабель та правильна поляризація допоможуть уникнути втрат сигналу.

Правильно підібрана антена здатна збільшити дальність FPV-польотів у кілька разів — головне знати, який тип підходить саме для ваших умов.