"МХП ЕКО ЕНЕРДЖИ" став генеральним партнером 8-го "Українського Газового Форуму"

Подія збере ключових осіб енергетичної галузі Європи у Києві під час війни. Форум стане передовою подією такого масштабу в українській енергосфері, об’єднавши світових експертів задля розв’язання енерговикликів України під час війни та обговоренню переходу енергетики України на відновлювальний ресурс.
Партнерство "МХП ЕКО ЕНЕРДЖИ" та 8-го Українського Газового Форуму це ще один потужний поштовх для впровадження зеленої трансформації в Україні та чіткий курс на декарбонізацію української економіки.
Під час форуму будуть обговорені важливі питання енергетичного сьогодення України – залучення інвестицій у зелену енергетику України, наслідки виходу Газпрому з Європи для України, реформа ринку електроенергії у країнах ЄС та її наслідки для України, відновлювальні джерела енергії в Україні взимку 2023-24, ринок поновлювальних газів, енергетичне партнерство (на прикладі співробітництва в атомній енергетиці) та підтримка енергетичної безпеки від провідних країн світу.
У списку гостей та лекторів форуму:
Олексій Данілов (Секретар РНБО України)
Андрій Жупанін (Верховна Рада України, Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг)
Юрій Рева (Начальник Департаменту міжнародних відносин та роботи з інвесторами НАК "Нафтогаз України")
Андрій Мізовець (Президент Асоціації "Газові трейдери України")
Мілан Седлачек (Керівник відділу у справах та стратегії ЄС, оператор газу "Eustream", Словаччина)
Артур Лорковскі (Директор Секретаріату Енергетичного Співтовариства, ЄС)
Торбен Брабо (Президент Асоціації операторів газової інфраструктури Європи "GIE", Бельгія)
Доктор Сюзанна Ніс (Керівник проекту Green Deal Ukraina, Центр Гельмгольца в Берліні щодо моніторингу виконання стратегії ЄС побудови вуглецево-нейтральної економіки, Німеччина).