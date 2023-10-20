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20.10.2023, 11:00

"МХП ЕКО ЕНЕРДЖИ" став генеральним партнером 8-го "Українського Газового Форуму"

"МХП ЕКО ЕНЕРДЖИ" став генеральним партнером 8-го "Українського Газового Форуму" - Фото

25–26 жовтня 2023 року у Києві, готелі "Intercontinental", відбудеться 8-ий міжнародний газовий форум.

Подія збере ключових осіб енергетичної галузі Європи у Києві під час війни. Форум стане передовою подією такого масштабу в українській енергосфері, об’єднавши світових експертів задля розв’язання енерговикликів України під час війни та обговоренню переходу енергетики України на відновлювальний ресурс.

Партнерство "МХП ЕКО ЕНЕРДЖИ" та 8-го Українського Газового Форуму це ще один потужний поштовх для впровадження зеленої трансформації в Україні та чіткий курс на декарбонізацію української економіки.



"Восьмий Український Газовий Форум – це унікальна можливість проаналізувати як змінюється глобальна енергетична архітектура світу. Які ключові тренди і технології сьогодні є найбільш перспективними і важливими. І особливо для України, в контексті цинічної війни, яку веде російський агресор проти нашої країни, в першу чергу знищуючи її енергетичну інфраструктуру", – зазначає президент ПрАТ "МХП ЕКО ЕНЕРДЖИ" Олександр Домбровський.

Під час форуму будуть обговорені важливі питання енергетичного сьогодення України –  залучення інвестицій у зелену енергетику України, наслідки виходу Газпрому з Європи для України, реформа ринку електроенергії у країнах ЄС та її наслідки для України, відновлювальні джерела енергії в Україні взимку 2023-24, ринок поновлювальних газів, енергетичне партнерство (на прикладі співробітництва в атомній енергетиці) та підтримка енергетичної безпеки від провідних країн світу.

У списку гостей та лекторів форуму:

  • Олексій Данілов (Секретар РНБО України)

  • Андрій Жупанін (Верховна Рада України, Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг)

  • Юрій Рева (Начальник Департаменту міжнародних відносин та роботи з інвесторами НАК "Нафтогаз України")

  • Андрій Мізовець (Президент Асоціації "Газові трейдери України")

  • Мілан Седлачек (Керівник відділу у справах та стратегії ЄС, оператор газу "Eustream", Словаччина)

  • Артур Лорковскі (Директор Секретаріату Енергетичного Співтовариства, ЄС)

  • Торбен Брабо (Президент Асоціації операторів газової інфраструктури Європи "GIE", Бельгія)

  • Доктор Сюзанна Ніс (Керівник проекту Green Deal Ukraina, Центр Гельмгольца в Берліні щодо моніторингу виконання стратегії ЄС побудови вуглецево-нейтральної економіки, Німеччина).

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Теги: МХП ЕКО ЕНЕРДЖИ, Олександр Домбровський, Український газовий форум
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