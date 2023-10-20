"МХП ЕКО ЕНЕРДЖИ" став генеральним партнером 8-го "Українського Газового Форуму"

Подія збере ключових осіб енергетичної галузі Європи у Києві під час війни. Форум стане передовою подією такого масштабу в українській енергосфері, об’єднавши світових експертів задля розв’язання енерговикликів України під час війни та обговоренню переходу енергетики України на відновлювальний ресурс.

Партнерство "МХП ЕКО ЕНЕРДЖИ" та 8-го Українського Газового Форуму це ще один потужний поштовх для впровадження зеленої трансформації в Україні та чіткий курс на декарбонізацію української економіки.

"Восьмий Український Газовий Форум – це унікальна можливість проаналізувати як змінюється глобальна енергетична архітектура світу. Які ключові тренди і технології сьогодні є найбільш перспективними і важливими. І особливо для України, в контексті цинічної війни, яку веде російський агресор проти нашої країни, в першу чергу знищуючи її енергетичну інфраструктуру", – зазначає президент ПрАТ "МХП ЕКО ЕНЕРДЖИ" Олександр Домбровський.

Під час форуму будуть обговорені важливі питання енергетичного сьогодення України – залучення інвестицій у зелену енергетику України, наслідки виходу Газпрому з Європи для України, реформа ринку електроенергії у країнах ЄС та її наслідки для України, відновлювальні джерела енергії в Україні взимку 2023-24, ринок поновлювальних газів, енергетичне партнерство (на прикладі співробітництва в атомній енергетиці) та підтримка енергетичної безпеки від провідних країн світу.

У списку гостей та лекторів форуму: