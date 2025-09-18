На ринку необробленої деревини активно впроваджуються технології штучного інтелекту

Автоматизована система моніторингу з використанням ШІ аналізує ймовірність виконання договорів та присвоює їм рейтинги ризику

Українська універсальна біржа презентувала новий підхід до роботи з договорами у сфері посттрейдингу, заснований на використанні алгоритмів штучного інтелекту. Технологія дозволяє перейти від суцільного контролю до інтелектуального управління ризиками та прогнозування.

Автоматизована система моніторингу з використанням ШІ аналізує ймовірність виконання договорів та присвоює їм рейтинги ризику. Це дозволяє зосередитися лише на проблемних випадках та уникати перевантаження учасників ринку зайвими запитами.

"Ми не перевантажуємо тих, хто працює чесно і стабільно, але вчасно реагуємо на ризики, які можуть вплинути на виконання контракту", — зазначив Сергій Гладкий у своєму блозі.

До кінця 2025 року біржа планує суттєво розширити функціонал системи: впровадити аналіз пояснень учасників та документів, автоматичне формування висновків і рекомендацій для фахівців. Це дозволить скоротити час розгляду справ, підвищити об’єктивність рішень і зміцнити довіру до біржі.

За словами Сергія Гладкого, впровадження ШІ — це не лише про ефективність, а й про "створення прозорої та передбачуваної інфраструктури ринку, у якій виграють усі".

