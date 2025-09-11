На УЕБ зростає рівень виконання договорів купівлі-продажу деревини

У III кварталі 2025 року, станом на 11 вересня, загальний рівень виконання договорів купівлі-продажу необробленої деревини на Українській енергетичній біржі становить 69,1%. Це свідчить про позитивну динаміку та стійку тенденцію до зростання цього показника.

Торги необробленою деревиною на УЕБ регулярні, конкурентні, прозорі та доступні кожному. Біржа здійснює постійний контроль виконання укладених контрактів сторонами, адже від цього чинника великою мірою залежить стабільність та стійкість ринку й господарська діяльність, як лісокористувачів, так і деревообробників.

Також на ліцензованому торговому майданчику у відкритому доступі діє модуль аналітики, скористатися ним може кожен. Цей допоміжний функціонал містить актуальну інформацію стосовно виконання договорів купівлі-продажу необробленої деревини.

Згідно з наданими даними, серед продавців найбільше сировини реалізувало ДП "Ліси України" – 540 689,992 м3, фактично 374 395,508 м3 або 69,2%. Комунальні лісові господарства продали 8 422,125 м3 ресурсу, фактично відвантажено 5 349,241 м3, що складає 63,5%. Інші продавці реалізували 13 222,695 м3 деревини, фактично відвантажено 8 822,079 м3 або 66,7%.

Стосовно офісів ДП "Ліси України". Лідером з продажів є Столичний офіс – продано 265 171,434 м3 сировини, фактично відвантажено 176 598,999 м3 або 66,6%. Карпатський лісовий офіс реалізував 149 972,924 м3 ресурсу, фактично відвантажено 111 981,787 м3, що складає 74,7%. Подільський лісовий офіс продав 125 545,634 м3 деревини, фактично відвантажено 85 814,722 м3 або 68,4%.

"На нашій біржі діє моніторинг виконання договорів. Він складається з супроводу контрактів, постійного діалогу з учасниками, консультацій, контролю відвантаження реалізованого ресурсу та оперативного розв’язання спірних питань. Наразі показник виконання контрактів купівлі-продажу необробленої деревини становить майже 70% і є тенденція до його зростання. За закінченням кварталу ми очікуємо близько 90% виконання договорів. Такого гарного результату вдалось досягнути завдяки сумлінному ставленню учасників торгів до своїх зобов’язань та вдалим і вчасним реформам запроваджених керівництвом лісової галузі", – зазначив заступник генерального директора ТОВ "УЕБ" Костянтин Шевчук.