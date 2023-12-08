Найпопулярніші пошукові запити: що найчастіше шукають українці під час онлайн-замовлень
Хліб, м’ясо, а може банани? Перелік найбільш популярних товарів в онлайн-замовленнях змінюється, залежно від сезону та економічних факторів. Які ж товари мали найбільший попит серед українців у листопаді? Фахівці сервісу усвідомлених покупок VARUS.UA проаналізували купівельні вподобання клієнтів за останній місяць та з’ясували, які продукти користуються найбільшою популярністю під час онлайн-замовлень.
Абсолютними лідерами за кількістю пошуків на сайті varus.ua стали молочні продукти:
- Молоко
- Майонез
- Вершкове масло.
- Яйця.
- Сметана.
Серед категорій, які найчастіше шукають на сайті varus.ua, лідирують свіжі овочі, сири, м’ясо, свіжі фрукти та хліб.
Проте під час аналізу поведінки клієнтів з’ясувалось, що найпопулярніші запити — це не завжди про здійснення покупок. У деяких випадках покупці просто знайомляться з продуктом та вивчають його характеристики. Натомість ТОП пошукових запитів на varus.ua, які конвертуються в покупку, виглядає так:
1. Філе куряче
2. Картопля
3. Цукор
4. Морква
5. Банан
"Цей тренд дає нам зрозуміти, що у продуктовому e-commerce досі працює ROPO-модель (research online, purchase offline — шукай онлайн, купуй офлайн – прим. ред.). Це сучасна тенденція купівельної поведінки, коли клієнти вивчають релевантну інформацію про продукт, щоб оцінити своє рішення про покупку, перш ніж вони дійсно вирішать придбати продукт у магазині", — коментує e-commerce директор VARUS Олег Спірін.
Команда VARUS.UA постійно моніторить і аналізує вподобання клієнтів, щоб добре розуміти унікальні потреби кожного. Це дозволяє VARUS ефективно розвивати напрям e-commerce.
Користувачі сайта varus.ua мають змогу додавати товари в обране, формувати власні списки покупок та відстежувати акційні пропозиції. Система рекомендацій та кроспродажів не дозволить забути про щось важливе, а прив’язка картки до особистого кабінету забезпечує швидку оплату у декілька кліків.
Сервіс усвідомлених покупок VARUS.UA має все необхідне для швидкого та зручного замовлення продуктів. Розширені картки товарів, перевірка наявності у магазинах, можливість подивитись відгуки та залишити свої — все це допомагає клієнтам обирати для себе найкраще.