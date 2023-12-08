Найпопулярніші пошукові запити: що найчастіше шукають українці під час онлайн-замовлень

Які ж товари мали найбільший попит серед українців у листопаді?

Хліб, м’ясо, а може банани? Перелік найбільш популярних товарів в онлайн-замовленнях змінюється, залежно від сезону та економічних факторів. Які ж товари мали найбільший попит серед українців у листопаді? Фахівці сервісу усвідомлених покупок VARUS.UA проаналізували купівельні вподобання клієнтів за останній місяць та з’ясували, які продукти користуються найбільшою популярністю під час онлайн-замовлень.

Абсолютними лідерами за кількістю пошуків на сайті varus.ua стали молочні продукти:

Молоко Майонез Вершкове масло. Яйця. Сметана.

Серед категорій, які найчастіше шукають на сайті varus.ua, лідирують свіжі овочі, сири, м’ясо, свіжі фрукти та хліб.

Проте під час аналізу поведінки клієнтів з’ясувалось, що найпопулярніші запити — це не завжди про здійснення покупок. У деяких випадках покупці просто знайомляться з продуктом та вивчають його характеристики. Натомість ТОП пошукових запитів на varus.ua, які конвертуються в покупку, виглядає так:

1. Філе куряче

2. Картопля

3. Цукор

4. Морква

5. Банан

"Цей тренд дає нам зрозуміти, що у продуктовому e-commerce досі працює ROPO-модель (research online, purchase offline — шукай онлайн, купуй офлайн – прим. ред.). Це сучасна тенденція купівельної поведінки, коли клієнти вивчають релевантну інформацію про продукт, щоб оцінити своє рішення про покупку, перш ніж вони дійсно вирішать придбати продукт у магазині", — коментує e-commerce директор VARUS Олег Спірін.

Команда VARUS.UA постійно моніторить і аналізує вподобання клієнтів, щоб добре розуміти унікальні потреби кожного. Це дозволяє VARUS ефективно розвивати напрям e-commerce.

Користувачі сайта varus.ua мають змогу додавати товари в обране, формувати власні списки покупок та відстежувати акційні пропозиції. Система рекомендацій та кроспродажів не дозволить забути про щось важливе, а прив’язка картки до особистого кабінету забезпечує швидку оплату у декілька кліків.

Сервіс усвідомлених покупок VARUS.UA має все необхідне для швидкого та зручного замовлення продуктів. Розширені картки товарів, перевірка наявності у магазинах, можливість подивитись відгуки та залишити свої — все це допомагає клієнтам обирати для себе найкраще.