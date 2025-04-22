Наталія Марко стала членом журі Ukrainian Business Award
Ukrainian Business Award (UBA) оголошує про приєднання Наталії Марко до складу журі премії. Вона є досвідченим IT Business Analyst та Product Manager із міжнародним досвідом у сфері бізнес-аналізу та управління продуктами.
Кар’єрний шлях та професійний досвід
Наталія розпочала кар’єру у N-iX LLC (2016-2019, Львів, Україна) як Travel Manager, після чого працювала IT Business Analyst у GlobalLogic Inc. (2019-2020, Львів). Згодом приєдналася до SoftServe Inc. (2020-2023, Львів/Краків), де займалася аналізом бізнес-процесів і впровадженням рішень для міжнародних клієнтів.
З квітня 2023 року Наталія працює у JPMorgan Chase & Co. (Нью-Йорк, США) на посаді IT Product Analyst/Product Manager, де займається управлінням продуктами та стратегічним аналізом.
Компетенції та внесок у бізнес
Як бізнес-аналітик та менеджер продукту, Наталія не просто аналізує технічні процеси, а й занурюється у потреби бізнесу, будує роуд мепи, пропонуючи оптимальні рішення. Її підхід включає:
Глибоке розуміння вимог клієнтів і формування ефективної бізнес-стратегії.
Координацію між технічними командами, замовниками та іншими стейкхолдерами.
Чітке структурування інформації: використання діаграм, аналітичних звітів та коротких презентацій залежно від аудиторії.
Успішні проєкти та досвід у кризових ситуаціях
Під час пандемії COVID-19 Наталія працювала над проєктами в рітейл-домені, допомагаючи компаніям адаптуватися до нових умов. Вона:
Оптимізувала бази даних товарів, забезпечивши їхню актуальність для онлайн-продажів.
Запровадила рішення для маркування продукції відповідно до міжнародних регуляторних вимог.
Допомогла бізнесу не лише утримати клієнтів, а й розширити ринки збуту.
Завдяки її стратегії компанії змогли успішно перейти на онлайн-формат роботи, що дало змогу підтримувати та нарощувати продажі навіть в умовах обмежень.
Особливий успіх Наталія продемонструвала у співпраці з Adidas. На одній із зустрічей вона змогла за 30 хвилин переконати клієнта у перевагах продукту, що сприяло зростанню продажів та допомогло компанії закріпити позиції на ринку.
Волонтерська діяльність та міжнародне визнання
Окрім професійної роботи, Наталія активно бере участь у благодійних проєктах. Вона є волонтером організації Liberty Ukraine, яка підтримує українців у складні часи.
Також вона є членом International Institute of Business Analysis (IIBA) – міжнародної організації, що сприяє розвитку бізнес-аналізу та встановлює професійні стандарти у цій сфері.
Роль у Ukrainian Business Award
Запрошення Наталії Марко до складу журі Ukrainian Business Award підкреслює її високий рівень професіоналізму та авторитет у сфері бізнес-аналізу. Її досвід у міжнародних компаніях стане важливим внеском у процес оцінювання учасників премії та сприятиме розвитку українського бізнесу на глобальному рівні.