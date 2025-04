Наталія Марко стала членом журі Ukrainian Business Award

Вона є досвідченим IT Business Analyst та Product Manager із міжнародним досвідом у сфері бізнес-аналізу

Ukrainian Business Award (UBA) оголошує про приєднання Наталії Марко до складу журі премії. Вона є досвідченим IT Business Analyst та Product Manager із міжнародним досвідом у сфері бізнес-аналізу та управління продуктами.

Кар’єрний шлях та професійний досвід

Наталія розпочала кар’єру у N-iX LLC (2016-2019, Львів, Україна) як Travel Manager, після чого працювала IT Business Analyst у GlobalLogic Inc. (2019-2020, Львів). Згодом приєдналася до SoftServe Inc. (2020-2023, Львів/Краків), де займалася аналізом бізнес-процесів і впровадженням рішень для міжнародних клієнтів.

З квітня 2023 року Наталія працює у JPMorgan Chase & Co. (Нью-Йорк, США) на посаді IT Product Analyst/Product Manager, де займається управлінням продуктами та стратегічним аналізом.

Компетенції та внесок у бізнес

Як бізнес-аналітик та менеджер продукту, Наталія не просто аналізує технічні процеси, а й занурюється у потреби бізнесу, будує роуд мепи, пропонуючи оптимальні рішення. Її підхід включає:

Глибоке розуміння вимог клієнтів і формування ефективної бізнес-стратегії.

Координацію між технічними командами, замовниками та іншими стейкхолдерами.

Чітке структурування інформації: використання діаграм, аналітичних звітів та коротких презентацій залежно від аудиторії.

Успішні проєкти та досвід у кризових ситуаціях

Під час пандемії COVID-19 Наталія працювала над проєктами в рітейл-домені, допомагаючи компаніям адаптуватися до нових умов. Вона:

Оптимізувала бази даних товарів , забезпечивши їхню актуальність для онлайн-продажів.

Запровадила рішення для маркування продукції відповідно до міжнародних регуляторних вимог.

Допомогла бізнесу не лише утримати клієнтів, а й розширити ринки збуту.

Завдяки її стратегії компанії змогли успішно перейти на онлайн-формат роботи, що дало змогу підтримувати та нарощувати продажі навіть в умовах обмежень.

Особливий успіх Наталія продемонструвала у співпраці з Adidas. На одній із зустрічей вона змогла за 30 хвилин переконати клієнта у перевагах продукту, що сприяло зростанню продажів та допомогло компанії закріпити позиції на ринку.

Волонтерська діяльність та міжнародне визнання

Окрім професійної роботи, Наталія активно бере участь у благодійних проєктах. Вона є волонтером організації Liberty Ukraine, яка підтримує українців у складні часи.

Також вона є членом International Institute of Business Analysis (IIBA) – міжнародної організації, що сприяє розвитку бізнес-аналізу та встановлює професійні стандарти у цій сфері.

Роль у Ukrainian Business Award

Запрошення Наталії Марко до складу журі Ukrainian Business Award підкреслює її високий рівень професіоналізму та авторитет у сфері бізнес-аналізу. Її досвід у міжнародних компаніях стане важливим внеском у процес оцінювання учасників премії та сприятиме розвитку українського бізнесу на глобальному рівні.