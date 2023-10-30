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30.10.2023, 17:06

Новий погляд на етикет у книзі від Оксани Датій

Новий погляд на етикет у книзі від Оксани Датій - Фото

Оксана Датій пропонує за допомогою своєї книги "Шпаргалки з етикету" поринути читачам у світ манер, краси та впевненості

Етикет — чи важливий він сьогодні? У світі все дуже швидко змінюється, але варто не загубити це важливе поняття в купі інших нововведень і правил, які щодня з’являються у світі. 

Етикет відігравав і відіграє дуже важливу роль у нашому суспільстві, адже встановлює стандарти поведінки та спілкування. Це аспект життя кожної людини, який допомагає будувати гармонійні стосунки із друзями і на роботі, це ключ до успішних відносин і впевненості в собі, а також спосіб проявити повагу до інших. 

Оксана Датій пропонує за допомогою своєї книги "Шпаргалки з етикету" поринути читачам у світ манер, краси та впевненості. Авторка пропонує новий погляд на етикет, завдяки якому людина впевнено почувається в будь-яких ситуаціях. 

"Шпаргалки з етикету" — це можливість опанувати мистецтво етикету та знати, як поводитися в різних критичних обставинах. Читаючи цю книгу, ви точно здобудете нові знання, якими захочете поділитися з друзями та родиною. 

Щодня ми потрапляємо в різні ситуації — як у щасливі, веселі, так і сумні. В будь-якому випадку ми маємо знати, як правильно поводитися. Важливо розуміти, що правила етикету не є абсолютними — вони залежать від контексту, часу та обставин. Поведінка, яка прийнятна в одному випадку, може бути некоректною в іншому — про це, власне, і розповідає авторка. Ця книга є джерелом нових знань, як для людей, які вже мають фонові знання, так і для новачків, що зовсім не знайомі із правилами. 

У книжці є 15 розділів, кожен з яких — це окремий день. На початку Оксана зазначає, що присвячує книгу батькам: "Ця  книжка  — вияв вдячності батькам, які все своє життя присвятили етикету. Татусь і мамуся — це ті люди, які завжди були моїм оточенням, моїм захистом і найбільшою любов’ю. Саме вони створили мене, саме вони зробили з мене особистість. Від батьків я  чула і  похвалу, і  компліменти, і  зауваження, і критику. Вони завжди поважали мій вибір, передусім прагнучи, щоб я була щаслива. Ця книжка — їхній шлях, їхнє життя, їхні правила. Правила і  традиції, черговість подачі страв, сервірування, дрескоди… Мої батьки все життя опановували науку етикету, навчали цьому мене, а тепер я навчаю дітей, як поводитися при спілкуванні, згладжувати всі можливі кути та ненавмисні образи; навчаю красі поведінки за столом, манері одягатися, жестам. І загалом — як зробити своє життя максимально приємним і комфортним". Тож одразу відчувається, з яким теплом створювалися "Шпаргалки з етикету" і з якою повагою Оксана ставиться до батьків. 

Оксана відкриває своє життя, вона показує його різним — з усіма його фарбами: темними і світлими. Тож читаючи цю книгу, точно можна зрозуміти авторку, так би мовити "познайомитися" із нею. 

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Теги: Оксана Датій, Шпаргалки з етикету
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