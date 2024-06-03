Очікується понад 90% виконання договорів із постачання деревини за II квартал

Згідно з даними на 3.06.2024 за 2 місяці II кварталу загальний показник виконання договорів на УУБ складає 60,65%.

Українська універсальна біржа, яка проводить регулярні, прозорі, конкурентні та доступні кожному торги необробленою деревиною та пиломатеріалами, для зручності учасників ринку запровадила публікацію аналітичної інформації.

Зокрема УУБ надає дані про обсяги реалізації лісгоспами деревини у II кварталі поточного року, частки обсягів виконання та невиконання договорів з купівлі-продажу деревини у загальній структурі по групах продавців, за областями в м3 та відсотках й іншу інформацію.

Згідно з даними на 3.06.2024 за 2 місяці II кварталу загальний показник виконання договорів на УУБ складає 60,65%. Зокрема, в Івано-Франківській області – 83,00%, в Миколаївській області – 80,73%, у Львівській області – 66,05%, в Житомирській області – 64,41%, у Рівненській області – 65,96%.

За обсягами в м3 у першій половині II кварталу найбільше деревини реалізовано у Рівненській області – 292 938,00 м3, в Житомирській області – 236 985,44 м3, у Чернігівській області – 227 925,54 м3, у Львівській області – 189 078,17 м3, в Сумській області – 155 655,03 м3.

У кількісному показнику найбільше фактично відвантажено деревини продавцями у Рівненській області – 193 208,36 м3 (65,96% від загального об’єму), в Житомирській області – 152 634,88 м3 (64,41% від загального об’єму), у Чернігівській області – 127 712,70 м3 (56,03% від загального об’єму), у Львівській області – 124 889,22 м3 (66,05% від загального об’єму), в Сумській – 91 115 м3 (58,54% від загального об’єму).

"За 2 місяці II кварталу поточного року ми спостерігаємо доволі позитивну тенденцію щодо виконання договорів купівлі-продажу деревини. Загальний показник складає майже 61%. Цьому сприяє впроваджений моніторинг контрактів, що складається з низки аспектів: системної роботи над підвищенням взаємовідповідальності сторін, консультацій, супроводу виконання чинних договорів, контролю передачі реалізованої деревини безпосередньо на місцях її відвантаження покупцеві, контролю графіків постачання. У нас є всі підстави сподіватися, що по закінченню кварталу рівень виконання договорів складатиме понад 90%", – зазначив Володимир Тристан, заступник директора УУБ з моніторингу біржових торгів, виконання біржових угод та біржових договорів.