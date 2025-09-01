Очікуваний рівень виконання договорів з купівлі-продажу деревини на УЕБ у III кварталі — близько 90%

Доступність, конкурентність та прозорість — це основні принципи якими керується Українська енергетична біржа при проведенні торгів. Аукціони з продажу необробленої деревини на ліцензованому торговому майданчику є регулярними й ефективними. Також УЕБ постійно контролює виконання укладених контрактів сторонами.

Для цього на біржі діє моніторинг виконання договорів, який містить постійний діалог з учасниками, консультації, супровід контрактів та контроль передачі реалізованого ресурсу новому власнику.

На УЕБ впроваджено допоміжний функціонал — модуль аналітики. Він знаходиться у відкритому доступі й скористатися ним може кожен. На ньому розміщена інформація стосовно виконання укладених контрактів, яку постійно оновлюють.

Так, станом на 1 вересня 20205 року, за результатами двох місяців III кварталу загальний рівень виконання договорів з купівлі-продажу необробленої деревини на УЕБ становить 59,8%. Показник — гарний. Тенденція теж позитивна і якщо вона залишатиметься такою і надалі, то за закінченням кварталу рівень виконання договорів очікується на рівні близько 90%. Цього вдалося досягти завдячуючи відповідальному ставленню учасників торгів до взятих на себе зобов’язань та вдалим і вчасним реформам запровадженими керівництвом лісової галузі.

Серед продавців найбільше необробленої деревини реалізувало ДП "Ліси України" — 526 172,16 м3, фактично відвантажено 314 030,776 м3 або 59,7%. Комунальні лісові господарства продали 7 101,274 м3 ресурсу, фактично відвантажено 4 497,701 м3, що складає 63,3%. Інші продавці реалізували 10 476,579 м3 сировини, фактично відвантажено 6 556,392 м3 або 62,6%.

В розрізі офісів ДП "Ліси України", найбільше необробленої деревини продав Столичний лісовий офіс — 257 270,861 м3, фактично відвантажено 145 299,693 м3 або 56,5%. Карпатський лісовий офіс реалізував 143 965,924 м3 ресурсу, фактично відвантажено 96 714,292 м3, що складає 67,2%. Подільський лісовий офіс продав 124 935,375 м3 сировини, фактично відвантажено 72 016,791 м3 або 57,6%.

"Виконання договорів головним чином впливає на господарську діяльність, як продавців, так і покупців. Адже лісокористувач повинен реалізувати свою продукцію та мати дохід, а деревообробник вчасно отримати потрібну йому сировину. Тому наша біржа приділяє цьому аспекту велику увагу. Наразі рівень виконання контрактів на УЕБ становить близько 60%. Ми очікуємо, що за закінченням цього кварталу він складатиме близько 90%", — зазначив заступник генерального директора ТОВ "УЕБ" Костянтин Шевчук.