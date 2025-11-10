Олена Підлуцька — "Краща експертка 2025 у сфері продажів та управління командами"

Як керівниця регіональної торгової команди "Хайтек ЛТД" перетворила Вінницький регіон на злагоджену систему з 1200+ торговими точками — і чому її підхід став орієнтиром для ринку, за версією Ukrainian Business Award.

У конкуренції, де вирішують цифри, дисципліна й швидкість рішень, Олена Підлуцька продемонструвала той тип лідерства, який рухає продажі вперед. За підсумками оцінювання експертним журі Ukrainian Business Award, Підлуцька відзначена як фахівчиня, що системно підсилює комерційні результати й культуру виконання в регіоні. Понад вісім років у "Хайтек ЛТД" вона формує регіональний напрям: від набору та розвитку польової команди — до переговорів із національними мережами та державними установами. Результат — стабільне виконання планів у періоди ринкової турбулентності та відчутне посилення присутності в торгових мережах області.

Польові продажі — це щоденний марафон, і тут Підлуцька задала темп. Структуровані онбординги, наставництво, чіткі KPI та прозорі мотиваційні схеми підняли продуктивність команди торгових представників, супервайзерів і мерчендайзерів. Система планувань і щотижневих розборів дала команді спільну "мову дій" — від пріоритетів у полі до стандартів викладки на полиці.

Окремої уваги заслуговує запуск ТМ "Біскотті". Від пошуку виробника та першого контакту — до повної інтеграції у ключові точки регіону: Підлуцька вибудувала стратегію входу, мерчендайзингові сценарії та промо-механіки. Через кілька тижнів марка вийшла на великі обороти і стала одним із драйверів портфеля.

Щоб тримати темп на 1200+ торгових точках, потрібні не гасла, а процеси. Вона переформатувала маршрути з урахуванням потенціалу локацій і частоти візитів, уніфікувала стандарти викладки та контролю якості, запустила регулярну аналітику продажів. Це дало швидке коригування тактики в полях і мінімум "порожніх" відвідувань.

Важлива частина роботи — довгі, "нудні" переговори, які приносять дуже конкретний ефект. Договори з національними мережами, локальними оптовиками та державними установами (школи, дитсадки, лікарні) забезпечили стабільні обсяги та кращу прогнозованість. Конфліктні ситуації з клієнтами закривалися швидко — із пріоритетом сервісу.

Продажі — це не тільки оборот. Точне керування асортиментом, цінами та промо-акціями дозволило підвищити маржинальність портфеля без "проїдання" прибутку. Паралельно посилилася позиція брендів "Ярич", "Союз Кондитер", "Житомирські Ласощі", "Подільська Красуня", "Біола", "Престиж".

Поєднання стратегічного мислення з педантичною операційкою — рідкісна комбінація. Підлуцька однаково впевнено працює зі стратегією входу брендів і з мікро-задачами на рівні маршруту чи полиці. Саме ця "двошвидкісність" і дає результат: частка ринку зростає, процеси стають передбачуваними, а команда — керованою.