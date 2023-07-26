Основні помилки при оренді автомобіля

Багато автолюбителів хочуть подорожувати орендованими машинами, з тим же рівнем комфорту, що і в поїздках на власному авто. Це дійсно зручно та економно, коли власний транспорт не на ходу або просто не підходить для цілей поїздки. Прокатні компанії пропонують величезний вибір транспортних засобів, здатний задовольнити запити навіть дуже вимогливих клієнтів. Незважаючи на те, що прокат авто в нашій країні з'явився давно і став однією з найпопулярніших послуг серед українців, багато орендарів продовжують робити помилки під час підписання договору та навіть у виборі машини. Але уникнути підводного каміння оренди не так вже й складно, якщо виявити уважність. Це дозволить уберегтися від багатьох неприємних сюрпризів.

Дешевий прокат може коштувати дорого

Навіть якщо в рекламі про недорогу та доступну для всіх оренду зазначено, що все входить у загальну вартість послуги, кінцевий рахунок, виставлений орендодавцем, може виявитися значним. Досягається це шляхом включення до договору додаткових опцій, за які доводиться платити окремо. В результаті найдешевший варіант часто виявляється досить затратним.

За рахунок чого може підвищуватися підсумкова вартість послуги? Ось деякі з факторів, які призводять до того, що аренда машини стає дорогим задоволенням:

· встановлення дитячого крісла;

· обмеження відстані;

· перетин міжнародних кордонів;

· додаткові збори із водіїв деяких вікових категорій;

· повернення автомобіля у неробочий час чи не в місце отримання;

· страхування.

Якщо вам потрібний прокат авто в Києві без поборів, оптимальним варіантом буде звернення до компанії Nars Cars. Тут ви зможете орендувати транспортний засіб у відмінному стані, що відповідає вашим вимогам, та за приємною ціною.

Умови договору

Перед підписанням документа оренди слід уважно його прочитати. Це дозволить вам чіткіше розуміти свої обов'язки та права. Якщо щось не зрозуміло, не соромтеся питати. Виявіть терпіння та ознайомтеся з кожним пунктом договору.

Особливу увагу зверніть на такі моменти:

· які конкретно послуги будуть надані за ті гроші, які ви погоджуєтесь заплатити;

· основні умови страхового поліса та максимальний розмір компенсації;

· особливості паливної політики підприємства;

· який розмір попереднього внеску, чи допускається оренда авто без застави;

· чи є обмеження кількості людей, які можуть вести транспорт, а також вікові рамки для водіїв;

· який механізм повернення машини.

Якщо авто вийшло з ладу, не потрібно самостійно усувати навіть незначні поломки без представника прокатної компанії.

Ще декілька порад

При отриманні транспортного засобу завжди вимагайте у письмовій формі підтвердження наявних пошкоджень, щоб потім з вас не вимагали компенсації за шкоду. Перевіряти потрібно не тільки кузов на наявність подряпин, сколів та вм'ятин, але й стан салону, справність кондиціонера, іншого електроустаткування. Зробити це краще з фото- та відеофіксацією.

Намагайтеся повернути автомобіль у робочі години компанії. Для цього необхідно грамотно розрахувати час його використання, з урахуванням кілометражу шляху та запланованих і форсмажорних зупинок.

Слід зазначити, що у багатьох прокатників довгострокова оренда може коштувати набагато дешевше, ніж добова. Тому, якщо протягом місяця ви плануєте скористатися послугою кілька разів, є сенс розглянути прокат на більш тривалий період.