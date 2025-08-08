Перші серпневі вихідні: сонце, спека й трохи дощу — як провести ці дні з комфортом

Початок серпня зазвичай приносить теплу, суху й сонячну погоду. За даними SINOPTIK.ua, попри локальні дощі, більшість регіонів збережуть літню атмосферу. Тож саме час планувати відпустки, прогулянки на свіжому повітрі, подорожі чи просто відпочинок на дачі.

Субота, 9 серпня

Схід (Харків, Луганськ): Температура вдень коливатиметься від +24 до +32 °C. Ночі стануть значно прохолоднішими, до +14°C — відчутне похолодання після недавньої спеки. Подекуди буде хмарно, можуть пройти невеликі опади, з грозами в Сумській області. Проте дощі нетривалі, тож особливо не завадять справам. Температура повітря нижча за звичну норму, особливо в Луганській та Харківській областях.

Центр (Київ, Полтава): У центрі переважно ясна погода, до +31 °C вдень, але вночі температура знизиться до +13 °C. За даними SINOPTIK.ua, в Київській та Житомирській областях можливі локальні дощі. Погода ідеальна для прогулянок до лісу чи пікніка з друзями. Алергикам у Житомирському районі слід уникати тривалих прогулянок через підвищений вміст твердих частинок PM2.5 (AQI > 150).

Захід (Львів, Ужгород): Тут справжня літня погода — спека вдень до +32 °C. У Закарпатті та на Львівщині відчутно потеплішає, температура перевищуватиме кліматичну норму. У деяких районах можливі короткі дощі, але загалом — це ідеальний вікенд для гірських мандрівок. Вологість невисока. Якщо плануєте провести день на природі, подбайте про головні убори.

Південь (Одеса, Миколаїв): Температура вдень +30..+33 °C, уночі до +18 °C. День буде сухим, без опадів, а спека — відчутною через сухе повітря. Погода може створювати дискомфорт для серцево-судинної системи, особливо в другій половині дня. Штормових попереджень немає, але зберігається надзвичайна пожежна небезпека.

🌾 Народна прикмета: "Який серпень — такий і лютий". Тож якщо спека тримається — зима буде м’якою.

Неділя, 10 серпня

Схід (Харків, Луганськ): Потеплішає на 1–2 градуси — до +32 °C вдень. Ночі залишаються приємно свіжими. Опади малоймовірні, тому день обіцяє бути сухим.

Центр (Київ, Полтава): У неділю очікується сонячна погода, з невеликими опадами лише в Житомирській області. Температура комфортна — до +31 °C. Свіже ранкове повітря ідеальне для пробіжки або поїздки за місто. Але пам’ятайте — у центрі зберігається високий рівень пожежної небезпеки.

Захід (Львів, Ужгород): Погода тепліша, ніж у суботу — +33 °C вдень. У Карпатах — справжнє літо. Проте в Тернопільській, Хмельницькій та частині Львівської області можливі дощі з грозами, проте нетривалі. Прогноз погоди сприятливий, ідеально для пікніків. Щоб зберегти гарне самопочуття, радимо зберігати водний баланс.

Південь (Одеса, Миколаїв): Без змін — палке сонце, +33 °C, сухо, ясно. Високий УФ-індекс і ризик теплового удару — не забувайте сонцезахисний крем і воду. За даними SINOPTIK.ua, температура перевищує кліматичну норму.

💡 Цікавий факт: У серпні частіше виникає суховій — гарячий вітер, який швидко висушує ґрунт і шкіру. Бережіть себе — капелюх і пляшка води зроблять ваш вікенд приємнішим.

Порада на вихідні: Обирайте одяг з натуральних тканин, плануйте активності в першій половині дня — спека вдень відчуватиметься сильніше, ніж показують термометри.