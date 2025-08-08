Первые выходные августа: солнце, жара и немного дождя — как провести эти дни с комфортом

Начало августа обычно приносит теплую, сухую и солнечную погоду. По данным SINOPTIK.ua, несмотря на локальные дожди, большая часть регионов сохранит летнюю атмосферу. Так что самое время планировать отпуск, прогулки на свежем воздухе, путешествия или просто отдых на даче.

Суббота, 9 августа

Восток (Харьков, Луганск): Днем температура будет колебаться от +24 до +32 °C. Ночи станут значительно прохладнее — до +14 °C, ощущается похолодание после недавней жары. Местами будет облачно, возможны небольшие осадки с грозами в Сумской области. Однако дожди кратковременны, так что не сильно повлияют на планы. Температура воздуха ниже привычной нормы, особенно в Луганской и Харьковской областях.

Центр (Киев, Полтава): Преимущественно ясная погода, днем до +31 °C, но ночью температура снизится до +13 °C. По данным SINOPTIK.ua, в Киевской и Житомирской областях возможны локальные дожди. Погода идеальна для прогулок в лесу или пикника с друзьями. Аллергикам в Житомирском районе следует избегать длительных прогулок из‑за повышенного содержания твердых частиц PM2.5 (AQI > 150).

Запад (Львов, Ужгород): Здесь настоящая летняя погода — жара днем до +32 °C. В Закарпатье и во Львовской области заметно потеплеет, температура превысит климатическую норму. В некоторых районах возможны кратковременные дожди, но в целом — это идеальный уикэнд для горных прогулок. Влажность невысокая. Если планируете провести день на природе, не забудьте головной убор.

Юг (Одесса, Николаев): Температура днем +30…+33 °C, ночью до +18 °C. День будет сухим, без осадков, а жара — ощутимой из-за сухого воздуха. Погода может негативно влиять на сердечно-сосудистую систему, особенно во второй половине дня. Штормовых предупреждений нет, но сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

🌾 Народная примета: "Каков август — таков и февраль". Так что если держится жара — зима будет мягкой.

Воскресенье, 10 августа

Восток (Харьков, Луганск): Потеплеет на 1–2 градуса — до +32 °C днем. Ночи остаются приятно свежими. Осадки маловероятны, поэтому день обещает быть сухим.

Центр (Киев, Полтава): В воскресенье ожидается солнечная погода, с небольшими осадками только в Житомирской области. Температура комфортная — до +31 °C. Свежий утренний воздух идеален для пробежки или поездки за город. Но помните — в регионе сохраняется высокий уровень пожароопасности.

Запад (Львов, Ужгород): Погода теплее, чем в субботу — +33 °C днём. В Карпатах — настоящее лето. Однако в Тернопольской, Хмельницкой и части Львовской области возможны дожди с грозами, но кратковременные. Прогноз благоприятный, день идеально подходит для пикников. Чтобы сохранить хорошее самочувствие, рекомендуем поддерживать водный баланс.

Юг (Одесса, Николаев): Без изменений — палящее солнце, +33 °C, сухо и ясно. Высокий УФ-индекс и риск теплового удара — не забывайте солнцезащитный крем и воду. По данным SINOPTIK.ua, температура превысит климатическую норму.

💡 Интересный факт: В августе часто возникает суховей — горячий, сухой ветер, который быстро высушивает почву и кожу. Берегите себя — головной убор и бутылка воды сделают ваш уикенд приятнее.

Совет на выходные: Выбирайте одежду из натуральных тканей, планируйте активные дела на первую половину дня — жара днем будет ощущаться сильнее, чем показывают термометры.