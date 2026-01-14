Підсумки 2025-го: спецдозволи на користування надрами продають та купляють на майданчику УЕБ

У 2025 році Державна служба геології та надр України провела близько 80 успішних аукціонів у системі Прозорро.Продажі. За підсумками торгів державний бюджет поповниться на суму у понад 1,8 млрд грн.

Традиційно, Державну службу геології та надр України вже кілька років поспіль незмінно супроводжує майданчик Української енергетичної біржі. Менеджери надають кваліфіковані консультації та допомагають розмістити оголошення із продажу лотів.

Разом із тим кваліфіковані консультанти майданчика не менш успішно залучали до аукціонів та допомагали у підготовці і підприємцям-учасникам. За підсумками року майданчик УЕБ охопив понад 40% цього напрямку торгів за рівнем надходження до державного бюджету від переможців із сумою доходу у більше 775 млн грн.

Найдорожчим та найцікавішим лотом року став спеціальний дозвіл на користування надрами Новодиканської площі на Полтавщині, що розташована неподалік від м. Решетилівки. Вид корисної копалини: газ природний, газ вільний, нафта, конденсат. Спецдозвіл продавали на 20 років. Стартова вартість зросла майже вдвічі, тож лот придбали за 7,4 млн грн.

Загалом протягом 2025 року на майданчику ТОВ "Українська енергетична біржа" підготували понад 600 переможців аукціонів системи Прозорро.Продажі за різними напрямками торгів. За результатами цих аукціонів організатори отримали більше 1,34 млрд грн.