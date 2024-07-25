Підсумки круглого столу про функціонування ринку деревиною на ліцензованих біржах

"Ми нарешті отримали можливість купувати сировину чесно, зрозуміло та прозоро" – деревообробники про біржову торгівлю деревиною.

Днями у Києві відбувся круглий стіл "Підсумки трирічного функціонування організованого ринку деревиною на ліцензованих біржах: результати та очікування", який організували Асоціація "Біржові та електронні майданчики" та ГС "Асоціація деревообробних підприємств України".

Під час круглого столу говорили про основні етапи трирічної трансформації біржового ринку деревини та про найважливіші здобутки реформи організованих товарних ринків.

Участь у заході взяли: Арсен Ільїн, член НКЦПФР; Валентин Бачурний, заступник голови Державного агентства лісових ресурсів; Юрій Болоховець, генеральний директор ДП "Ліси України"; Тімур Валієв, очільник ДП "ЛІАЦ", Богдан Кицак, народний депутат України; команди ліцензованих товарних бірж, які проводять торги необробленою деревиною, а також деревообробного бізнесу. До слова, підприємці неодноразово підкреслили високий рівень роботи ліцензованих товарних бірж та порівнювали стан ринку зараз і до реформи.

"Нашій компанії цьогоріч виповнюється 15 років, і чесно кажучи, лише із 2021 року нам стало комфортно працювати коли біржі почали організовувати та проводити торги деревиною. І ми щиро радіємо такій можливості, бо коли співпрацюємо із ними, то щоразу бачимо яка колосальна робота була зроблена і ми, як велике підприємство, нарешті отримали довгоочікувану можливість купувати сировину чесно, зрозуміло та прозоро", – розповідає Вікторія Євтушенко, директорка компанії ТОВ "Інтерсорс".