Показник виконання договорів ДП "Ліси України" збільшився до 97%

За січень-вересень 2025 року ДП "Ліси України" збільшило дохід від реалізації продукції з 17,3 до 21,7 млрд грн. Про це повідомила пресслужба підприємства.

Як зазначається у повідомлені компанії, у вересні заготовлено найбільший за останні п’ять місяців обсяг лісоматеріалів. Обсяги заготівлі сягнули 1,07–1,1 млн м³ на місяць. Виконання аукціонних договорів на поставку деревини складає понад 90%, а з урахуванням відмов покупців – 97%. Значна частка відмов припадає на прифронтові, східні та північні регіони, де зросли ризики заготівлі або доставки продукції. По форвардних піврічних контрактах виконання майже стовідсоткове. Залишки продукції на складах підприємства станом на кінець кварталу є найменшими від початку року — 550 тис. м³.

У ДП "Ліси України" акцентують увагу, що відмова", як правило, означає, що покупець не вибрав лише певний відсоток від обсягу договору. Контракти, за якими взагалі не було поставки, складають менше одного відсотка від квартального обсягу реалізації.

Половину отриманих коштів підприємством спрямовано до бюджетів усіх рівнів. Сплата податків збільшена майже на 70% — до 10,7 млрд грн.

Причому зростання доходів не призвело до збільшення витрат. Середня заробітна плата лісівників зросла з 22,2 тис. грн у 2023 році до 28,8 тис. грн у 2025 році. Оклади працівників виробничої ланки (лісничі, помічники лісничих, майстри, водії тощо) підвищувалися в декілька етапів. Однак завдяки реорганізації та скороченню адміністративного апарату загальна сума витрат на оплату праці майже не змінилася: порівняно з 2023 роком фонд оплати праці ДП "Ліси України" зріс лише на 1,5%.

Як зазначається у повідомленні, завдяки зростанню доходу від реалізації, суттєвій економії на закупівлях та оптимізації витрат рентабельність порівняно з минулим роком підвищилася з 14,8% до 28,6%".

Обсяги заготівлі дров для населення відповідає рівню минулого року. У вересні заготовлено понад 300 тис. м³ дров. До кінця року заплановано заготовити ще понад 900 тис. м³, сформувавши стратегічний запас на зимовий період.

Не зважаючи, що біржові ціни на дров’яну деревину з минулого року суттєво зросли, для населення і соцсфери ДП "Ліси України" утримує соціальні ціни на стабільному рівні. Середня по Україні вартість дров, як і минулого року, приблизно 1-1,1 тис. грн за кубометр.