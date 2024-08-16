Прогноз погоди на вихідні 17–18 серпня: спека повертається

По всій Україні буде сонячно, опади можливі лише в деяких областях.

Погода в суботу 17 серпня

У суботу найспекотніше буде у Херсонській і Миколаївській областях — +33…+36 °С (уночі — +18…+20 °С). У центральних і північних регіонах країни термометри покажуть +31…+34 °С (уночі — +15…+18 °С), на решті території — +29…+32 °С (уночі — від +14 до +20 °С). Лише в Луганській і Донецькій областях температурні показники будуть трохи нижчими — +26…+29 °С (уночі — +13…+16 °С).

По всій Україні буде малохмарно та сухо, лише в Закарпатській, Львівській, Чернівецькій та Івано-Франківській областях місцями можуть пройти короткочасні дощі.

Погода в неділю 18 серпня

У це важко повірити, але в неділю буде ще спекотніше, ніж у суботу. До максимальних температурних показників потрібно готуватися мешканцям Миколаївської та Херсонської областей, де очікується +34…+36 °С (уночі — +18…+23 °С). На Закарпатті, у Львівській, Івано-Франківській, Волинській, Рівненській і Луганській областях термометри покажуть +29…+31 °С (уночі — +16…+18 °С). На решті території країни синоптики прогнозують +32…+34 °С (уночі — +16…+19 °С).

У більшості областей України буде сухо, лише на заході, а також у Житомирській, Вінницькій і Черкаській областях можливі короткочасні дощі з грозами.

Через сильну спеку радимо пити багато води кімнатної температури, відмовитися від надмірної фізичної активності та не виходити на сонце з 11:00 до 15:00 — високий УФ-індекс вкрай небезпечний для шкіри.

Погода у понеділок 19 серпня

Погода на початку тижня буде такою ж спекотною, особливо на півдні, південному сході та в Харківській області — до +33…+36 °С удень та +18…+21 °С уночі. На сході, півночі та в центрі України очікується +31…+33 °С (уночі — +17…+20 °С). На заході країни пройдуть короткочасні дощі, але довгоочікуваної прохолоди вони не принесуть: термометри покажуть тут +28…+31 °С (уночі — +18…+20 °С).

Народні прикмети та вірування

Спека 17 серпня провіщала затяжні дощі в останні тижні серпня та теплий листопад. Якщо бджоли цього дня активно сідали на землю, наші предки готувалися до холодної зими й починали утеплювати свої оселі.

Вважалося, що погода 18 серпня "передбачала" погоду на грудень: що спекотніший день, то теплішим і сонячнішим мав бути перший зимовий місяць. Грім у цей день віщував поганий урожай зернових, але це тільки якщо після дощу не з'являлася веселка.