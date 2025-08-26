Рекордна воля до життя українського піхотинця

Про боротьбу українського народу з російським агресором вже складають вірші, пісні, пишуть картини та книги. Джерелом натхнення митців часто стають невеличкі історії окремих українців, які на війні, в полоні, на ТОТ чи в тилу проявили героїчну відвагу, залізну волю до життя та перемоги, відчайдушну самопожертву чи милосердя. Таких історій не перелічити, але кожна з них варта уваги, поваги, вічної пам’яті, а подекуди й наслідування.

Одна з них – неймовірний випадок вінничанина Сергія Алексо, 53-річного піхотинця з позивним Алекс. У 2024, вибиваючи ворога з-під Вовчанська на Харківщині, у стрілецькому двобою отримав поранення обох рук. Кістка лівої кінцівки була розтрощена. Від шоку та кровотечі Алекс міг загинути за лічені хвилини. Його врятував кровоспинний турнікет, який Алекс зміг правильно накласти сам, а побратими затягнули вороток. Евакуація Алекса тривала довгих 24 доби. Весь цей час він був з турнікетом на руці, який не лише спинив кров, а й не пропустив токсини в організм Алекса. Завдяки цьому захисник вижив, але на жаль рука муміфікувалася. За рішенням лікарів її довелося ампутувати. На думку начальника відділу гнійної хірургії Військово-медичного клінічного центру Північного регіону Володимира Купріянчука історія бійця тягне на рекорд – 582 години з турнікетом.

Ця дивовижна історія порятунку захисника України отримала неабиякий громадський резонанс у мережі. Компанія-виробник того турнікету зав'язалась з Сергієм та взяла на себе оплату біонічного протезу його руки та протезування у центрі Superhumans.

Журналісти розшукали Алекса. Він розповів про себе, свою боротьбу за життя та доленосний турнікет.

