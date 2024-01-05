Спеціалізована мережа автосервісів TurboSTO – послуга №1 в Україні за версією "Вибір року 2023"

За результатами 2023 року TurboSTO отримала престижний статус "Найкраща мережа року з ремонту турбін, паливних систем та сажових фільтрів".

Вже більше двадцяти років премія "Вибір року" у партнерстві з компанією Ipsos Ukraine щорічно визначає найкращих представників бізнесу методом незалежного маркетингового дослідження споживчих уподобань.

За результатами 2023 року TurboSTO нарешті отримала престижний статус "Найкраща мережа року з ремонту турбін, паливних систем та сажових фільтрів". Розпочавши свій шлях з одного СТО 5 років тому, їй вдалося першою відкрити ряд спеціалізованих сервісів по всій Україні. Навіть незважаючи на сьогоднішню ситуацію за останній рік з'явилося 10 нових станцій автообслуговування. Відчуття потреб ринку та бажання зробити якісний ремонт доступним в кожній області України дозволили TurboSTO потрапити в перелік компаній-орієнтирів для споживача при виборі дійсно якісних та професійних послуг.

Зараз компанія нараховує вже 25 автосервісів комплексного ремонту будь-якої складності основних агрегатів легкових, вантажних автомобілів та спецтехніки. Її унікальний підхід до вузькопрофільних вузлів авто, наявність новітнього обладнання та кваліфікованих майстрів дозволяє виконувати більше 3 500 ремонтів на місяць з урахуванням позачергових відновлень військової техніки. Широкий спектр послуг – ремонт турбокомпресорів, обслуговування ПНВТ, двигунів, форсунок, рульових рейок, сажових фільтрів та маховиків, безкоштовна діагностика та офіційна гарантія – це те, за що тисячі водіїв радять мережу своїм знайомим.

А премія "Вибір року" – це ще одне підтвердження вірної комунікації зі споживачем та відповідності його сподіванням.

"Для нас дане визнання – це не просто ще одна нагорода, але й практичний спосіб перевірити ефективність нашої стратегії розвитку та маркетингової політики. Це шанс долучитися до національної рекламної кампанії у цифрових медіа, що дозволить і надалі розвивати мережу TurboSTO відповідно до очікувань наших клієнтів", - наголосило керівництво компанії-призера.