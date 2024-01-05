Сеть автосервисов TurboSTO – услуга №1 в Украине по версии "Выбор года 2023"

По результатам 2023 года TurboSTO получила престижный статус "Лучшая сеть года по ремонту турбин, топливных систем и сажевых фильтров".

Вот уже более двадцати лет премия "Выбор года" в партнерстве с компанией Ipsos Ukraine ежегодно определяет лучших представителей бизнеса методом независимого маркетингового исследования потребительских предпочтений.

В этом году TurboSTO впервые получила престижный статус "Лучшая сеть года по ремонту турбин, топливных систем и сажевых фильтров". Начав свой путь с одного СТО 5 лет назад, ей удалось первой открыть ряд специализированных сервисов по всей Украине. Даже несмотря на сегодняшнюю ситуацию за последний год появилось 10 новых станций автообслуживания. Ощущение потребностей рынка и желание сделать качественный ремонт доступным в каждой области Украины позволили TurboSTO попасть в перечень компаний-ориентиров для потребителя при выборе действительно качественных и профессиональных услуг.

Сейчас компания насчитывает уже 25 автосервисов комплексного ремонта любой сложности основных агрегатов легковых, грузовых автомобилей и спецтехники. Ее уникальный подход к узкопрофильному восстановлению, наличие новейшего оборудования и квалифицированных мастеров позволяет выполнять более 3 500 ремонтов в месяц с учетом внеочередных обслуживаний военной техники. Широкий спектр услуг – ремонт турбокомпрессоров, обслуживание ТНВД, двигателей, форсунок, рулевых реек, сажевых фильтров и маховиков, бесплатная диагностика и официальная гарантия – это то, за что тысячи водителей советуют сеть своим знакомым.

А премия "Выбор года" – это еще одно подтверждение верной коммуникации с потребителем и соответствия его ожиданиям.

"Для нас данное признание – это не просто еще одна награда, но и практический способ проверить эффективность своей стратегии развития и маркетинговой политики. Это шанс присоединиться к национальной рекламной кампании в цифровых медиа, что позволит и в дальнейшем развивать сеть TurboSTO в соответствии с ожиданиями наших клиентов", – отметило руководство компании-призера.