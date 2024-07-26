Споряджає сили добра: як компанія "Балістика" допомагає ЗСУ

З початком повномасштабного вторгнення для "Балістики" навіть не стояло питання про доцільність підтримки війська. Виробник негайно відкрив свої склади та передав всю наявну продукцію Силам оборони. Втім, цей матеріальний внесок у захист України був не єдиним і не останнім.

Доброчинність "Балістики" за понад два роки

У грошовому вираженні благодійна допомога "Балістики" на користь ЗСУ сягає вражаючих масштабів. Так, з 2022 по 2024 рік загальна сума перетнула позначку 76,03 млн грн. З них за 2022 рік – 8 млн, за 2023-й – 27 млн. В 2024 році "Балістика" вже встигла допомогти ЗСУ на суму 41 млн грн. У масштабах всієї армії ця допомога може здаватися невеликою, але виробник не збирається збавляти темп.

Перші дні

У перший час після вторгнення компанія безоплатно роздала весь свій складський запас продукції на суму близько 3,5 млн грн. З березня по червень 2022 року вона додатково виготовила та віддала продукції ще на 3,22 млн грн. Окремо варто згадати про особисті звернення знайомих побратимів та дружніх підрозділів до директора компанії Олександра Довгого. З червня 2022 року по квітень 2023 року їм від компанії були передані оптичні прилади, розхідні матеріали тощо на суму 1,82 млн грн.

Підтримка фондів та бригад

У 2023 році виробник підтримав грошовими коштами чотири благодійні фонди на загальну суму 2,7 млн грн. Зокрема, по 1 млн отримали фонд "Повернись живим" та Фонд Притули. Не менш разючою минулого року була і матеріальна допомога ЗСУ, яку надала "Балістика". Для 47-ї бригади "Маґура" було передано 10 тис. підсумків "Колчан" на суму 3,5 млн грн. Штурмовим підрозділам ГУР МО було передано продукції трохи більше ніж на 2 млн грн. На "Госпітальєрів" було виділено продукції ще на 1 млн грн. Фонд Dignitas проспонсорували продукцією майже на 900 тис. грн.

Як висновок

Компанія "Балістика" завжди була вірна своїм принципам – виготовляти якісне спорядження, що рятуватиме життя. В критичний момент акумулювала всі сили і продемонструвала потужну громадянську позицію та патріотизм. Передаючи мільйони гривень у вигляді продукції та грошових коштів, "Балістика" водночас продовжує виконувати свою основну функцію як виробника. Безперервна допомога ЗСУ від "Балістики" наближає нашу спільну перемогу, і це те, що слід робити кожному.