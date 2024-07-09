Суд підтримав анулювання ліцензії "Українській біржі" з російським корінням

Київський окружний адміністративний суд вирішив не задовольняти позов АТ "Українська біржа" проти Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Компанія вимагала скасування рішення про анулювання ліцензії.

Про це йдеться у повідомленні НКЦПФР.

Товариство не погодилось із рішенням Комісії щодо анулювання ліцензії. Натомість регулятор пояснює свої дії тим, що серед учасників "Української біржі" є підсанкційна особа, а отже ця людина не може володіти істотним пакетом акцій будь-якого ліцензіата НКЦПФР.

У компанії вимагали визнати постанову регулятора неправомірною й скасувати її. Однак суд захистив інтереси України та не підтримав біржу з російським корінням.





Довідково. АТ "Українська біржа" заснували у 2008 році. Основним акціонером та ініціатором створення стала московська біржа. У її володінні на той момент були 49% акцій товариства. Решту цінних паперів ділили між собою 21 українська компанія.

Нині єдиним власником значної частки акцій (24,26%) біржі є Тимур Турлов, який потрапив під українські санкції у 2022 році. Серед обмежень щодо нього, які діятимуть щонайменше 5 років, блокування активів.

Також міноритарним акціонером (2,49%), через "Сбербанк росії" та ланцюжок офшорних компаній, є Міністерство фінансів російської федерації.