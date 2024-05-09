Топ-3 бюджетних iPhone у 2024 році

Провели аналіз та виділили три бюджетні apple iphone, які варто розглянути у 2024 році.

Цього року ринок бюджетних iPhone сповнений цікавих пропозицій. Вибирати потрібно уважно, щоб не переплачувати за те, що вам і не потрібно, та водночас отримати все необхідне.

Ми провели аналіз та виділили три бюджетні apple iphone, які варто розглянути у 2024 році.

iPhone 14

iPhone 14 прийшов з тим же чіпом A15 Bionic, що і у 13 Pro, зате в них більш крутий п'ятиядерний графічний процесор, який у вісім разів швидше за попередні.

Щодо камери, то тут без телеоб'єктиву, на відміну від Pro-версій. Але в iPhone 14 є режим "Дія" і покращені налаштування камери. Там подвійна камера, де головна на 12 Мп із збільшеним сенсором та пікселями в 1,9 мкм, що більше, ніж у попередніх моделей. І надширококутна камера також на 12 Мп.

iPhone 13

Цей потужний смартфон має гарну автономність (до 19 годин відтворення відео), підтримку 5G та універсальну систему камер. Одна камера призначена для основних зйомок, а друга для ширококутних знімків. Обидві працюють на ура! Денні фото та відео виходять класними та насиченими, без жодних зауважень до якості. І навіть коли настає ніч, результат не підбиває – знімки залишаються яскравими та чіткими, особливо в порівнянні з попередніми моделями.

iPhone 13 має зручний розмір із 6,1-дюймовим дисплеєм: не величезний, але й не маленький. У цій моделі встановлено чіп A15 Bionic, що забезпечує достатню швидкодію. Його вистачає для найвибагливіших ігор.

iPhone 11

Цей телефон останній у нашому списку. iPhone 11 – доступний і в той же час дуже привабливий варіант. Він отримав відразу дві камери, процесор A13 Bionic та захист від води за стандартом IP68.

Незважаючи на свій вік, iPhone 11 все ще тримає впевнені позиції і не має наміру здаватися. Він працює швидко, робить чудові знімки, і, що важливо, отримуватиме оновлення від Apple принаймні до осені 2024 року. І навіть після припинення офіційної підтримки, цей девайс не перетвориться на цеглу – програми продовжуватимуть працювати, камери фотографуватимуть, а екран відображатиме інформацію.

Щодо автономності, то тут iPhone 11 може похвалитися непоганими показниками. При помірному навантаженні він може витримати до двох днів без підзарядки, що дуже вражає.

Отже, ось і наш топ-3 бюджетних iPhone на 2024 рік! Незалежно від того, які у вас потреби та бюджет, у цьому списку ви обов'язково знайдете відповідний варіант.