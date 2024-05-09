Топ-3 бюджетных iPhone в 2024 году

Провели анализ и выделили три бюджетных apple iphone, которые стоит рассмотреть в 2024 году.

В этом году рынок бюджетных iPhone полон интересных предложений. Выбирать нужно внимательно, чтобы не переплачивать за то, что вам и не нужно, и в то же время получить все необходимое.

Мы провели анализ и выделили три бюджетных apple iphone, которые стоит рассмотреть в 2024 году.

iPhone 14

iPhone 14 пришел с тем же чипом A15 Bionic, что и у 13 Pro, но зато в них более крутой пятиядерный графический процессор, который в восемь раз быстрее предыдущих.

Что касается камеры, то тут без телеобъектива, в отличие от Pro-версий. Но зато в iPhone 14 есть режим "Действие" и улучшенные настройки камеры. Там двойная камера, где главная на 12 Мп с увеличенным сенсором и пикселями в 1,9 мкм, что больше, чем у предыдущих моделей. И сверхширокоугольная камера тоже на 12 Мп.

iPhone 13

Этот мощный смартфон обладает хорошей автономностью (до 19 часов воспроизведения видео), поддержкой 5G и универсальной системой камер. Одна камера предназначена для основных съемок, а вторая – для широкоугольных снимков. Обе работают на ура! Дневные фото и видео выходят классными и насыщенными, без каких-либо замечаний к качеству. И даже когда наступает ночь, результат не подводит – снимки остаются яркими и четкими, особенно в сравнении с предыдущими моделями.

iPhone 13 имеет удобный размер с 6,1-дюймовым дисплеем: не огромный, но и не маленький. В этой модели установлен чип A15 Bionic, обеспечивающий достаточное быстродействие даже в 2024 году. Его хватает для самых требовательных игр.

iPhone 11

Этот телефон последний в нашем списке. iPhone 11 – доступный и в то же время весьма заманчивый вариант. Он получил сразу две камеры, процессор A13 Bionic и защиту от воды по стандарту IP68.

Несмотря на свой уважаемый возраст, iPhone 11 все еще держит уверенные позиции и не собирается сдаваться. Он работает быстро, делает отличные снимки, и, что важно, будет получать обновления от Apple по крайней мере до осени 2024 года. И даже после прекращения официальной поддержки, этот девайс не превратится в кирпич – приложения будут продолжать работать, камеры будут фотографировать, а экран будет отображать информацию.

Что касается автономности, то здесь iPhone 11 может похвастаться неплохими показателями. При умеренной нагрузке он может выдержать до двух дней без подзарядки, что весьма впечатляет.

Итак, вот и наш топ-3 бюджетных iPhone на 2024 год! Независимо от того, какие у вас потребности и бюджет, в этом списке вы обязательно найдете подходящий вариант.