ТОП-3 найкращих аудіокурсів англійської для початківців з нуля

Причому навичка це стане в нагоді в будь-якому випадку, куди б ви не поїхали, ким би ви не хотіли стати і яким би ви не бачили себе в житті.
Адже на сьогоднішній день знання англійської потрібні не тільки, щоб жити в іншій країні або вести бізнес з іноземними партнерами, а й для того, щоб почуватися у своїй тарілці в будь-якій компанії, розуміти фільми та передачі, вміти спілкуватися з людьми з усього світу.
Те, що нам дають ці знання – незрівнянно ні з чим і дуже значуще для нашого життя. Добре, що зараз є багато сучасних способів вивчити іноземну мову, але найпопулярнішим способом навчання все ще залишається піти на курси.
Якщо розумітися більш досконало, то курси англійської мови надають нам цілу купу можливостей. Серед найпопулярніших курсів можна виділити:
Головна перевага курсу "Англійська за 4 тижні 2 в 1" полягає в тому, що ви вже через 4 тижні вивчите найголовніше, що потрібно знати для новачка. Спеціальна програма побудована таким чином, що вже через місяць ви почнете говорити та розуміти, оскільки головний акцент робиться на спілкування з носієм мови. Крім того, цей курс має низку інших плюсів:
Важливо відзначити, що купуючи "Англійську за 4 тижні 2 в 1", ви отримуєте не тільки аудіокурс, а й повноцінний відеокурс. Аудіо та відеоуроки не дублюють один одного, це повноцінні 2 курси.
Якщо говорити про курс Effortless English, то акцент на аудіо формат. Щодо граматики, то тут виділяють 7 основних правил, на основі яких тримається вся граматика. Вивчивши ці правила, ви починаєте сміливо говорити.
Також популярний курс English by Michael Thomas пропонує вивчити мову на основі порівняння її з іншою мовою, наприклад, іспанською, німецькою. Таким чином розвивається асоціативне мислення і вже за кілька місяців ви почнете говорити іншою мовою.
Який курс вибрати саме вам залежить від ваших уподобань. Ми зі свого боку рекомендуємо популярний курс "Англійська за 4 тижні 2 в 1" від Оксани Долинка.