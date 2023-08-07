ТОП-3 найкращих аудіокурсів англійської для початківців з нуля

Причому навичка це стане в нагоді в будь-якому випадку, куди б ви не поїхали, ким би ви не хотіли стати і яким би ви не бачили себе в житті.

Адже на сьогоднішній день знання англійської потрібні не тільки, щоб жити в іншій країні або вести бізнес з іноземними партнерами, а й для того, щоб почуватися у своїй тарілці в будь-якій компанії, розуміти фільми та передачі, вміти спілкуватися з людьми з усього світу.

Те, що нам дають ці знання – незрівнянно ні з чим і дуже значуще для нашого життя. Добре, що зараз є багато сучасних способів вивчити іноземну мову, але найпопулярнішим способом навчання все ще залишається піти на курси.

Які бувають курси та що вони дають

Якщо розумітися більш досконало, то курси англійської мови надають нам цілу купу можливостей. Серед найпопулярніших курсів можна виділити:

Англійська за 4 тижні 2 у 1.

Effortless English.

English Michael Thomas.

Курс англійскої мови з нуля от BistroEnglish.com

Головна перевага курсу "Англійська за 4 тижні 2 в 1" полягає в тому, що ви вже через 4 тижні вивчите найголовніше, що потрібно знати для новачка. Спеціальна програма побудована таким чином, що вже через місяць ви почнете говорити та розуміти, оскільки головний акцент робиться на спілкування з носієм мови. Крім того, цей курс має низку інших плюсів:

Ви легко та швидко вивчаєте іноземну мову.

Вам цікаво і хочеться якнайшвидше дізнатися, що буде на наступному уроці.

Крім вивчення та розуміння граматики, ви вчитеся говорити.

Ви навчитеся слухати та розуміти англійську мову завдяки відео урокам.

Ви легко розберетеся з граматикою, тому що всі пояснення даються російською мовою. Головний викладач курсу — Оксана Долинка, сертифікована Кембриджем, має вже понад 12 років досвіду.

Також плюсом курсів є те, що ви маєте можливість побічно зануритися в життя іншої країни та зрозуміти її правила життя, дізнатися більше про традиції, свята про стиль життя іноземців.

Важливо відзначити, що купуючи "Англійську за 4 тижні 2 в 1", ви отримуєте не тільки аудіокурс, а й повноцінний відеокурс. Аудіо та відеоуроки не дублюють один одного, це повноцінні 2 курси.

Effortless English

Якщо говорити про курс Effortless English, то акцент на аудіо формат. Щодо граматики, то тут виділяють 7 основних правил, на основі яких тримається вся граматика. Вивчивши ці правила, ви починаєте сміливо говорити.

English by Michael Thomas

Також популярний курс English by Michael Thomas пропонує вивчити мову на основі порівняння її з іншою мовою, наприклад, іспанською, німецькою. Таким чином розвивається асоціативне мислення і вже за кілька місяців ви почнете говорити іншою мовою.

Який курс вибрати саме вам залежить від ваших уподобань. Ми зі свого боку рекомендуємо популярний курс "Англійська за 4 тижні 2 в 1" від Оксани Долинка.