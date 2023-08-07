ТОП-3 лучших аудиокурса английского для начинающих с нуля

Причем навык это пригодится в любом случае, куда бы вы не поехали, кем бы вы не хотели стать и каким бы вы не видели себя в жизни.
Ведь на сегодняшний день знания английского нужны не только, чтобы жить в другой стране или вести бизнес с иностранными партнерами, но и для того, чтобы чувствовать себя в своей тарелке в любой компании, понимать фильмы и передачи, уметь общаться с людьми со всего мира.
То, что нам дают эти знания – несравнимо ни с чем и очень значимо для нашей жизни. Благо, что сейчас есть много современных способов выучить иностранный язык, но самым популярным способом обучения все еще остается – пойти на курсы.
Если разбираться более досконально, то курсы английского языка предоставляют нам целую кучу возможностей. Среди самых популярных курсов можно выделить:
Главное преимущество курса "Английский за 4 недели 2 в 1" заключается в том, что вы уже через 4 недели выучите самое главное, что нужно знать для новичка. Специальная программа построена таким образом, что уже через месяц вы начнете говорить и понимать, так как главный акцент делается на общение с носителем языка. Кроме того, этот курс имеет ряд других плюсов:
Важно отметить, что приобретая "Английский за 4 недели 2 в 1", вы получаете не только аудиокурс, но и полноценный видеокурс. Аудио и видеоуроки не дублируют друг друга, это полноценные 2 курса.
Если говорить о курсе Effortless English, то здесь акцент идет на аудио формат. Что касается грамматики, то здесь выделяют 7 основных правил, на основе которых держится вся грамматика. Изучив эти правила, вы начинаете смело говорить.
Также популярный курс English by Michael Thomas предлагает изучить язык на основе сравнения его с другим языком, например, испанским, немецким. Таким образом развивается ассоциативное мышление и уже через несколько месяцев вы начнете говорить на другом языке.
Какой курс выбрать именно вам, зависит от ваших предпочтений. Мы со своей стороны рекомендуем популярный курс "Английский за 4 недели 2 в 1" от Оксаны Долинка.