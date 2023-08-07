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07.08.2023, 16:55

ТОП-3 лучших аудиокурса английского для начинающих с нуля

Цей матеріал також доступний українською
ТОП-3 лучших аудиокурса английского для начинающих с нуля - Фото

Знать английский язык – сильное преимущество для любого человека, как взрослого, так и ребенка

Причем навык это пригодится в любом случае, куда бы вы не поехали, кем бы вы не хотели стать и каким бы вы не видели себя в жизни.

Ведь на сегодняшний день знания английского нужны не только, чтобы жить в другой стране или вести бизнес с иностранными партнерами, но и для того, чтобы чувствовать себя в своей тарелке в любой компании, понимать фильмы и передачи, уметь общаться с людьми со всего мира.

То, что нам дают эти знания – несравнимо ни с чем и очень значимо для нашей жизни. Благо, что сейчас есть много современных способов выучить иностранный язык, но самым популярным способом обучения все еще остается – пойти на курсы.

Какие бывают курсы и что они дают

Если разбираться более досконально, то курсы английского языка предоставляют нам целую кучу возможностей. Среди самых популярных курсов можно выделить:

  • Английский за 4 недели 2 в 1.
  • Effortless English.
  • English Michael Thomas.

Курс английского языка с нуля от BistroEnglish.com

Главное преимущество курса "Английский за 4 недели 2 в 1" заключается в том, что вы уже через 4 недели выучите самое главное, что нужно знать для новичка. Специальная программа построена таким образом, что уже через месяц вы начнете говорить и понимать, так как главный акцент делается на общение с носителем языка. Кроме того, этот курс имеет ряд других плюсов:

  • Вы легко и быстро изучаете иностранный язык.
  • Вам интересно и хочется поскорее узнать, что будет на следующем уроке.
  • Помимо изучения и понимания грамматики, вы учитесь говорить.
  • Вы научитесь слушать и понимать английскую речь благодаря видео урокам.
  • Вы с легкостью разберетесь с грамматикой, так как все объяснения даются на русском языке. Главный преподаватель курса — Оксана Долинка, сертифицирована Кембриджем, у нее уже более 12 лет опыта.
  • Также плюсом курсов является то, что вы имеете возможность косвенно погрузиться в жизнь другой страны и понять ее правила жизни, узнать больше о традициях, праздниках о стиле жизни иностранцев.

Важно отметить, что приобретая "Английский за 4 недели 2 в 1", вы получаете не только аудиокурс, но и полноценный видеокурс. Аудио и видеоуроки не дублируют друг друга, это полноценные 2 курса.

Effortless English

Если говорить о курсе Effortless English, то здесь акцент идет на аудио формат. Что касается грамматики, то здесь выделяют 7 основных правил, на основе которых держится вся грамматика. Изучив эти правила, вы начинаете смело говорить.

English by Michael Thomas

Также популярный курс English by Michael Thomas предлагает изучить язык на основе сравнения его с другим языком, например, испанским, немецким. Таким образом развивается ассоциативное мышление и уже через несколько месяцев вы начнете говорить на другом языке.

Какой курс выбрать именно вам, зависит от ваших предпочтений. Мы со своей стороны рекомендуем популярный курс "Английский за 4 недели 2 в 1" от Оксаны Долинка.

 

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Теги: английский язык, BistroEnglish.com
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