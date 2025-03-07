Торік ми збільшили поставки деревини на внутрішній ринок на майже мільйон кубометрів – Віктор Смаль

Минулого року лісівники збільшили поставки лісоматеріалів на внутрішній ринок майже на мільйон кубометрів до 12,7 млн кубометрів. Про це під час презентації річного звіту заявив голова Державного агентства лісових ресурсів України Віктор Смаль.

За його словами, в Україні створені чіткі, прозорі правила та рівні можливості для всіх учасників ринку деревини. Продаж деревини відбувається через ліцензійні біржі, запроваджені довготермінові контракти. Показник виконання договорів сягнув 95%, що свідчить про високу відповідальність лісових господарств перед споживачами.

При цьому середня вартість одного кубометра реалізованої деревини за 2024 рік залишилася практично на рівні попереднього року, з незначним зростанням на 5%, і склала 1810 грн.

В Держлісагентстві зазначають, що середні ціни на деревину в України на 30% нижчі ніж у Польщі, та майже удвічі менші ніж у Німеччині. Це дає можливість українським деревообробникам успішно конкурувати на зовнішніх ринках.

Завдяки посиленню контролю за процесами, пов’язаними із відведенням ділянок в рубку, заготівлею та відвантаженням деревини, минулого року вдалось отримати рекордний чистий дохід від реалізації лісопродукції у розмірі 23,7 млрд грн.

Прибуткова діяльність дає можливість лісівникам інвестувати у будівництво лісових доріг, лісонасіннєвих заводів, протипожежні заходи й надавати підтримку ЗСУ. Силам оборони минулого року безоплатно передано 215 тис. кубометрів лісопродукції.

"Маючи чітку візію, усвідомлюючи державні пріоритети, втілюючи системний підхід до роботи, продовжуємо роботу і ставимо ще більш амбітні цілі на 2025 рік", – підсумував Віктор Смаль.