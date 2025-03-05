Trustee Plus вивела на ринок оновлений криптогаманець і зробила революцію

Trustee Plus представили оновлений криптогаманець з криптокартою та функцією Swipe-to-Send, спрощуючи керування криптовалютами для українців.

Розробники Trustee Plus представили вдосконалену версію свого криптогаманця, який залишається лідером серед фінансових рішень для роботи з цифровими активами в Україні. Оновлення охоплює нові інструменти та функції, що спрощують керування криптовалютами.

Одним із найпомітніших нововведень стала фізична криптокарта Trustee Plus, яка дозволяє конвертувати цифрові активи в реальні покупки. Спершу картку можна замовити в європейських країнах, де нині мешкає багато українців. Однак компанія планує незабаром додати й Україну до переліку доступних регіонів.

Іншою важливою функцією стало підключення персонального IBAN. Це дає змогу здійснювати платежі обсягом до 10 000 євро за раз — від сплати комунальних рахунків до великих покупок, як-от автомобілі чи житлова нерухомість.

Ще один корисний інструмент — Swipe-to-Send. Ця функція дозволяє миттєво переказувати кошти іншим користувачам, що мають застосунок Trustee Plus. Щоб відправити гроші, достатньо ввести суму й просто струснути смартфон.

"Ми безмежно вдячні українцям за довіру, яку вони надали нашій компанії. Новий Trustee Plus з'явився завдяки активному використанню ними криптогаманця та платіжної картки. Продукт поєднує в собі досвід сотень тисяч користувачів та інновації, здатні змінити наше життя на краще", — заявив CEO Trustee Plus Вадим Груша.

Окрім того, компанія модернізувала реферальну програму. За кожного нового користувача, який оформить криптокарту через вашу рекомендацію, нараховується п’ять євро. Ці гроші можна залишити собі, передати запрошеному другу або розділити навпіл.

Водночас значно покращено роботу технічної підтримки. Вона швидша, доступніша та адаптована до потреб користувачів. У майбутньому Trustee Plus планує запровадити VIP-обслуговування, щоб надати преміальним клієнтам ще більше привілеїв.

Відмітимо, що компанія продовжує зміцнювати свої позиції у світі цифрових фінансів. Вона очолила рейтинг найкращих криптогаманців за версією Incrypted, а незалежні експерти визнали Trustee Plus як одну з найкращих криптокарток у списку провідних продуктів 2025 року.

Таким чином, оновлений Trustee Plus перетворився на багатофункціональний фінансовий інструмент. Застосунок вже доступний для завантаження в App Store та Google Play — саме час особисто оцінити його можливості.

Повна трансляція презентації нового Trustee Plus: