У Чернігівській та Рівненській областях стартували телемедичні консультації — сучасне рішення, що робить медичну допомогу доступнішою для людей у віддалених громадах та зонах, постраждалих від російської агресії.

У межах проєкту медзаклади отримали 24 мобільні телемедичні комплекси Limstar та 14 кейсів FMC у Чернігівській області та 8 телемедичних станцій Limstar у Рівненській області. До системи вже долучено 29 закладів у Чернігівській області.

Рішення розробила французька компанія HOPI Medical, що понад 15 років є лідером у сфері телеконсультацій. У системі працює 424 зареєстрованих користувачі — 198 консультантів і 226 замовників консультацій.

Телемедицина дозволяє пацієнтам звернутися до найближчого медпункту та отримати консультацію сімейного лікаря чи вузького спеціаліста за допомогою відеозв’язку та підключеного обладнання. Це забезпечує швидший доступ до допомоги, ранню діагностику та кращий контроль хронічних станів.

Ключову роль у запуску відіграли C3 Medical та ДП "Електронне здоровʼя", які відповідають за координацію, методологічний супровід, цифрову інфраструктуру та навчання користувачів.

"Обладнання було доставлено в липні 2025 року, і робота, виконана всіма учасниками, є чудовою. Ми спільно визначили показники успіху та будемо стежити, щоб система працювала належним чином", — зазначив Jérôme Soistier, CEO C3 Medical.

Для проєкту створено окрему систему електронного запису, що дозволяє безконтактно планувати консультації, формувати звітність та моніторити роботу закладів у режимі реального часу. Було проведено значну кількість годин навчання — онлайн та офлайн.

"Ми ведемо перемовини з нашими партнерами C3 Medical щодо можливого розширення нашого проєкту — як на базі платформи Telemedica, так і з метою отримання додаткового обладнання", — додав Вадим Терентюк, керівник напрямку розвитку телемедицини в ДП "Електронне здоров’я".

Платформа вже працює, а консультації, створені на амбулаторному рівні, будуть оплачені за Програмою медичних гарантій. Станом на запуск до системи внесено 198 консультантів різних спеціалізацій.

Проєкт фінансується Генеральним директоратом казначейства Франції та реалізується у Чернігівській, Рівненській і Одеській областях, а також у підрозділах армії. Ініціатива базується на контракті між урядом Франції та МОЗ України.

Телемедицина стає важливою частиною сучасної медицини, і досвід двох областей демонструє, що завдяки міжнародному партнерству якісні послуги стають доступнішими вже сьогодні.