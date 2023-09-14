Українська енергетична біржа надає учасникам ринку індекси середньозважених цін на деревину

Для створення бенчмарку та зростання рівня прозорості ринку деревини Українська енергетична біржа запровадила розрахунок індексів середньозважених цін на круглі лісоматеріали та деревину дров’яну, які є у відкритому доступі на сайті біржі. Дані розрахунки забезпечують внутрішній ринок надійним ціновим індикативом.

Наразі на УЕБ розраховують тижневі та місячні індекси. Якщо взяти тижневі індекси середньозважених цін на круглі лісоматеріали, то їх розраховують на основі біржових угод укладених у відповідний період враховуючи ціну, асортимент, клас якості та породу деревини. Це дає змогу учасникам ринку відстежити цінові тенденції на ту чи іншу сировину, які виникали протягом тижня. Швидко зорієнтуватися та маючи аналітичні дані розрахувати вигідність операції купівлі-продажу.

Аналогічна ситуація й з місячними індексами, які показують кон’юнктуру ринку за більш тривалий період.

Індекси цін на деревину дров‘яну розраховують за видами (для промислового та непромислового використання) та групами порід за принципом середньозваженості, тобто шляхом ділення загальної вартості необробленої деревини (з урахуванням ПДВ) у відповідному періоді (тиждень або місяць) на суму обсягів реалізованої необробленої деревини за відповідними укладеними біржовими угодами.

Саме такий розрахунок дає змогу коректно оцінити ринкову вартість продукту та її тренд, враховуючи питому вагу ресурсу за класами якості, групами діаметрів та інших параметрів.

Докладніше з методикою розрахування індексів середньозважених цін на необроблену деревину можна ознайомитися за посиланням.

"Українська енергетична біржа намагається створити максимально зручні умови торгів для учасників ринку. Тому з жовтня 2022 року ми й запровадили розрахунки індексів середньозважених цін на деревину, які є світовою практикою. Дані індекси є показниками, що характеризують стан ринку та його сегментів. Також вони підвищують прозорість торгів та дають учасникам ринку можливість побачити тенденції ціноутворення, а відтак розрахувати свої ділові можливості перед здійсненням торговельної операції", – зазначив заступник генерального директора ТОВ "УЕБ" Костянтин Шевчук.