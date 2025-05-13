Українська освіта отримала найбільше фінансування з часів незалежності

Країна з освіченими громадянами не тільки процвітає, а й стає менш вразливою до маніпуляцій і криз

Михайло Федорів, міністр цифрової трансформації, виступив перед учасниками форуму Industrial Evolution. Він заявив про те, що українська освіта сьогодні має найбільше фінансування за всі роки незалежності. І це правильно, адже інвестувати в навчання громадян — найкращий спосіб побудувати сильну державу.

Освіта сьогодні — це не трата коштів і часу, а вкладення, які дуже швидко окуповуються. Україна отримує кваліфікованих спеціалістів, що є великим плюсом у нашу економіку. Фахівці здатні сприяти виготовленню та постачанню на ринок конкурентоздатних продуктів та інноваційних технологій. Сучасні гаджети, як-от новий Айфон 16 Про Макс, є лише інструментами. Справжня цінність — це люди, які вміють їх створювати та використовувати. Країна з освіченими громадянами не тільки процвітає, а й стає менш вразливою до маніпуляцій і криз.

Що пропонує Україна своїм громадянам

Для українців доступно багато програм, наприклад, ваучери на освіту. З початку року ними скористалося кілька тисяч громадян. Тобто вони змогли опанувати за державний кошт нову й затребувану на ринку праці спеціальність. Більшість таких ваучерів отримали учасники бойових дій, люди з інвалідністю, чоловіки та жінки віком від 45 років, а також внутрішньо переміщені особи.

Найпопулярніші професії, на які держава видала ваучери:

медсестринство;

кухар;

водій;

соціальний працівник.

Такі ваучери також існували у 2024 році. Тоді найбільше направлень було взято на підготовку фахівців дошкільної освіти, психології, медицини, кухарів, трактористів.

Яка сума ваучера

Громадяни можуть розраховувати на суму трохи більш як 30 тис. грн. Якщо хтось хоче здобути спеціальність, де вартість навчання вища, то можна самостійно доплатити різницю.

Щоб отримати ваучер, варто лише подати відповідну заявку в центрі зайнятості — звернутися особисто до працівників чи заповнити анкету на сайті. Охочим навчатися потрібно обрати професію та заклад освіти.

Михайло Федорів також сказав, що уряд приділяє достатньо уваги освітнім програмам, кількість яких буде постійно збільшуватися.

Якщо ви чи ваші рідні бажаєте розвиватися в перспективних на українському ринку праці галузях, то не зволікайте: зверніться до Держслужби зайнятості й отримайте консультацію.

Освіта сьогодні — це не просто знання, а можливість адаптуватися в цьому світі. Завдяки державній підтримці можна опанувати професію у сфері медицини, психології чи сільського господарства. Без освіти неможливо будувати ні успішну кар’єру, ні сильну демократичну країну.