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07.06.2023, 12:15

Українські компанії зможуть безкоштовно убезпечити свої дані у хмарі Colobridge

Українські компанії зможуть безкоштовно убезпечити свої дані у хмарі Colobridge - Фото

В рамках підтримки українського бізнесу компанія Colobridge, україно-німецький хмарний та хостинг-провайдер, надає унікальну можливість додатково захистити критично важливі бізнес-дані. Всі нові клієнти (тільки юридичні особи) можуть безкоштовно отримати 2 ТБ у репозиторії Colobridge під зберігання бекапів на 6 місяців, а також ліцензії на необхідне програмне забезпечення.

Клієнтські дані будуть розміщені в одному з двох сертифікованих дата-центів: Equinix або Telehouse (KDDI), що є №1 у світі та №3 в Європі відповідно за рейтингом Cloudscene Ranking. Обидва дата-центри розташовані у німецькому місті Франкфурт-на-Майні, яке є визнаною європейською IT-столицею.

Пропозиція передбачає безкоштовне користування протягом пів року послугою BaaS ("бекап як сервіс") із залученням програмних інструментів Veeam — світового лідера у сфері рішень для резервного копіювання. За необхідності спеціалісти техпідтримки Colobridge допоможуть з налаштуванням та підключенням дискового простору.

Акція розповсюджується тільки на нових клієнтів (юридичних осіб) та діє на території України  до закінчення воєнного стану.

Чому так важливо захищати свої дані:

  • 70% малого бізнесу припиняє існування протягом року після великої втрати даних (Consoltech)
  • 33% папок, що містять корпоративні відомості, ніяк не захищені від видалення та злому (Comparitech)
  • 96% — частка комп'ютерів, дані з яких не резервуються належним чином (Uni Trends)

Щоб не стати частиною цієї статистики та мінімізувати ризики втрати важливих бізнес-даних, варто подбати про їх надійне резервування та збереження вже зараз. 

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Теги: Colobridge
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