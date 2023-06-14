Український маркетинг-форум цього року пройде під гаслом "Зайняти висоту"

Розвиток бізнесу сьогодні – це справжній виклик, адже кожний сигнал тривоги підсвідомо включає в кожного з нас режим виживання, а не зростання. Тим не менш, українські компанії мають сміливість та наполегливість йти вперед, долати найбільші виклики і займати нові висоти.
Історії українських брендів, які знаходять сили зростати під час війни, реалізують довготермінові амбітні плани попри обставини, прозвучать 29–30 червня 2023 року на 16 Українському маркетинг-форумі.
Ви почуєте думки експертів стосовно:
- розвитку брендів в Україні та закордоном;
- червоних ліній в комунікаціях;
- зростання психологічного навантаження та впливу війни на споживання;
- ефективності існуючих маркетингових інструментів;
- створення нового українського культурного продукту;
- маркетингових технологій, що змінюють маркетинг вже сьогодні.
Ось деякі спікери, яких можна буде послухати на події цього року:
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Юрій Голянич, генеральний менеджер напряму Household & International business корпорації "Біосфера"
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Катерина Огуряєва, директорка з маркетингу "Сільпо"
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Марина Павлюк, генеральна директорка Glovo в Україні
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Сергій Коваленко, генеральний директор Yasno
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Ганна Гришина, маркетинг-директорка національної мережі магазинів краси та здоров'я EVA
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Олександр Шевченко, керівник з комунікацій пасажирського напрямку Укрзалізниці
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Поліна Толмачова, маркетинг-директорка Film.ua
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Василь Дмитрів, СМО "ОККО"
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Тарас Чмут, директор Фонду "Повернись живим"
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Олена Плахова, директорка з управління репутацією групи компаній "Нова Пошта"
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Ксенія Сікорська, маркетинг-директорка ПУМБ
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Ігор Блистів, маркетинг-директор та директор з інновацій компанії "Кормотех"
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Ярина Ключковська, фахівчиня з комунікацій, медіатренерка
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Костянтин Вечір, В2В-директор "Київстар"
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Альона Тараненко, бренд-стратегиня, спеціалістка з бренд-комунікацій та створення стратегій брендів особистостей
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Сергій Костя, маркетинг-директор Bolt у країнах Східної Європи
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Наталя Бухалова, власниця та директорка UMG
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Денис Суділковський, маркетинг-директор ЛУН
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Євгенія Близнюк, засновниця та директорка дослідницької компанії Gradus Research
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Артем Чигиринський, Chief Executive Officer ADVIN
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Катерина Ільченко, засновниця першого нейромаркетингового агентства в Україні Neuro-knowledge
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Ігор Назаров, директор з розвитку Regno Italy
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Василь Губарець, директор з корпоративних комунікацій фармацевтичної компанії "Дарниця"
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Валентин Гриценко, маркетинг-директор компанії Ajax Systems
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Олександр Колб, генеральний директор Promodo
Загалом на Українському маркетинг-форумі виступить понад 45 спікерів – ключових гравців ринків та найкращих експертів з маркетингу. Очікується понад 300 офлайн-учасників – топменеджерів та власників українських та міжнародних компаній, а також більше 250 глядачів онлайн-трансляції.
Форум традиційно відбудеться у гібридному форматі (офлайн і онлайн).
Подивитись повну програму та зареєструватися можна на сайті події marketingforum.com.ua