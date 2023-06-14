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14.06.2023, 14:05

Український маркетинг-форум цього року пройде під гаслом "Зайняти висоту"

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Український маркетинг-форум цього року пройде під гаслом "Зайняти висоту" - Фото

Розвиток бізнесу сьогодні – це справжній виклик, адже кожний сигнал тривоги підсвідомо включає в кожного з нас режим виживання, а не зростання. Тим не менш, українські компанії мають сміливість та наполегливість йти вперед, долати найбільші виклики і займати нові висоти. 

Історії українських брендів, які знаходять сили зростати під час війни, реалізують довготермінові амбітні плани попри обставини, прозвучать 29–30 червня 2023 року на 16 Українському маркетинг-форумі.

Ви почуєте думки експертів стосовно:

  • розвитку брендів в Україні та закордоном;
  • червоних ліній в комунікаціях;
  • зростання психологічного навантаження та впливу війни на споживання;
  • ефективності існуючих маркетингових інструментів;
  • створення нового українського культурного продукту;
  • маркетингових технологій, що змінюють маркетинг вже сьогодні.

Ось деякі спікери, яких можна буде послухати на події цього року:

  • Юрій Голянич, генеральний менеджер напряму Household & International business корпорації "Біосфера"
  • Катерина Огуряєва, директорка з маркетингу "Сільпо"
  • Марина Павлюк, генеральна директорка Glovo в Україні
  • Сергій Коваленко, генеральний директор Yasno
  • Ганна Гришина, маркетинг-директорка національної мережі магазинів краси та здоров'я EVA
  • Олександр Шевченко, керівник з комунікацій пасажирського напрямку Укрзалізниці
  • Поліна Толмачова, маркетинг-директорка Film.ua
  • Василь Дмитрів, СМО "ОККО"
  • Тарас Чмут, директор Фонду "Повернись живим"
  • Олена Плахова, директорка з управління репутацією групи компаній "Нова Пошта"
  • Ксенія Сікорська, маркетинг-директорка ПУМБ
  • Ігор Блистів, маркетинг-директор та директор з інновацій компанії "Кормотех"
  • Ярина Ключковська, фахівчиня з комунікацій, медіатренерка
  • Костянтин Вечір, В2В-директор "Київстар"
  • Альона Тараненко, бренд-стратегиня, спеціалістка з бренд-комунікацій та створення стратегій брендів особистостей
  • Сергій Костя, маркетинг-директор Bolt у країнах Східної Європи
  • Наталя Бухалова, власниця та директорка UMG
  • Денис Суділковський, маркетинг-директор ЛУН
  • Євгенія Близнюк, засновниця та директорка дослідницької компанії Gradus Research
  • Артем Чигиринський, Chief Executive Officer ADVIN
  • Катерина Ільченко, засновниця першого нейромаркетингового агентства в Україні Neuro-knowledge
  • Ігор Назаров, директор з розвитку Regno Italy
  • Василь Губарець, директор з корпоративних комунікацій фармацевтичної компанії "Дарниця"
  • Валентин Гриценко, маркетинг-директор компанії Ajax Systems
  • Олександр Колб, генеральний директор Promodo 

Загалом на Українському маркетинг-форумі виступить понад 45 спікерів – ключових гравців ринків та найкращих експертів з маркетингу. Очікується понад 300 офлайн-учасників – топменеджерів та власників українських та міжнародних компаній, а також більше 250 глядачів онлайн-трансляції.

Форум традиційно відбудеться у гібридному форматі (офлайн і онлайн).

Подивитись повну програму та зареєструватися можна на сайті події marketingforum.com.ua

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Теги: маркетинг
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