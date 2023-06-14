Український маркетинг-форум цього року пройде під гаслом "Зайняти висоту"

Розвиток бізнесу сьогодні – це справжній виклик, адже кожний сигнал тривоги підсвідомо включає в кожного з нас режим виживання, а не зростання. Тим не менш, українські компанії мають сміливість та наполегливість йти вперед, долати найбільші виклики і займати нові висоти.

Історії українських брендів, які знаходять сили зростати під час війни, реалізують довготермінові амбітні плани попри обставини, прозвучать 29–30 червня 2023 року на 16 Українському маркетинг-форумі.

Ви почуєте думки експертів стосовно:

розвитку брендів в Україні та закордоном;

червоних ліній в комунікаціях;

зростання психологічного навантаження та впливу війни на споживання;

ефективності існуючих маркетингових інструментів;

створення нового українського культурного продукту;

маркетингових технологій, що змінюють маркетинг вже сьогодні.

Ось деякі спікери, яких можна буде послухати на події цього року:

Юрій Голянич , генеральний менеджер напряму Household & International business корпорації "Біосфера"

, генеральний менеджер напряму Household & International business корпорації "Біосфера" Катерина Огуряєва , директорка з маркетингу "Сільпо"

, директорка з маркетингу "Сільпо" Марина Павлюк, генеральна директорка Glovo в Україні

генеральна директорка Glovo в Україні Сергій Коваленко , генеральний директор Yasno

, генеральний директор Yasno Ганна Гришина , маркетинг-директорка національної мережі магазинів краси та здоров'я EVA

, маркетинг-директорка національної мережі магазинів краси та здоров'я EVA Олександр Шевченко , керівник з комунікацій пасажирського напрямку Укрзалізниці

, керівник з комунікацій пасажирського напрямку Укрзалізниці Поліна Толмачова , маркетинг-директорка Film.ua

, маркетинг-директорка Film.ua Василь Дмитрів , СМО "ОККО"

, СМО "ОККО" Тарас Чмут , директор Фонду "Повернись живим"

, директор Фонду "Повернись живим" Олена Плахова , директорка з управління репутацією групи компаній "Нова Пошта"

, директорка з управління репутацією групи компаній "Нова Пошта" Ксенія Сікорська , маркетинг-директорка ПУМБ

, маркетинг-директорка ПУМБ Ігор Блистів , маркетинг-директор та директор з інновацій компанії "Кормотех"

, маркетинг-директор та директор з інновацій компанії "Кормотех" Ярина Ключковська , фахівчиня з комунікацій, медіатренерка

, фахівчиня з комунікацій, медіатренерка Костянтин Вечір , В2В-директор "Київстар"

, В2В-директор "Київстар" Альона Тараненко , бренд-стратегиня, спеціалістка з бренд-комунікацій та створення стратегій брендів особистостей

, бренд-стратегиня, спеціалістка з бренд-комунікацій та створення стратегій брендів особистостей Сергій Костя , маркетинг-директор Bolt у країнах Східної Європи

, маркетинг-директор Bolt у країнах Східної Європи Наталя Бухалова , власниця та директорка UMG

, власниця та директорка UMG Денис Суділковський , маркетинг-директор ЛУН

, маркетинг-директор ЛУН Євгенія Близнюк , засновниця та директорка дослідницької компанії Gradus Research

, засновниця та директорка дослідницької компанії Gradus Research Артем Чигиринський , Chief Executive Officer ADVIN

, Chief Executive Officer ADVIN Катерина Ільченко , засновниця першого нейромаркетингового агентства в Україні Neuro-knowledge

, засновниця першого нейромаркетингового агентства в Україні Neuro-knowledge Ігор Назаров , директор з розвитку Regno Italy

, директор з розвитку Regno Italy Василь Губарець , директор з корпоративних комунікацій фармацевтичної компанії "Дарниця"

, директор з корпоративних комунікацій фармацевтичної компанії "Дарниця" Валентин Гриценко , маркетинг-директор компанії Ajax Systems

, маркетинг-директор компанії Ajax Systems Олександр Колб, генеральний директор Promodo

Загалом на Українському маркетинг-форумі виступить понад 45 спікерів – ключових гравців ринків та найкращих експертів з маркетингу. Очікується понад 300 офлайн-учасників – топменеджерів та власників українських та міжнародних компаній, а також більше 250 глядачів онлайн-трансляції.

Форум традиційно відбудеться у гібридному форматі (офлайн і онлайн).

Подивитись повну програму та зареєструватися можна на сайті події marketingforum.com.ua