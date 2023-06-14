Украинский маркетинг-форум в этом году пройдет под лозунгом "Занять высоту"

Развитие бизнеса сегодня – настоящий вызов, ведь каждый сигнал тревоги подсознательно включает в каждом из нас режим выживания, а не рост. Тем не менее, украинские компании обладают смелостью и настойчивостью идти вперед, преодолевать наибольшие вызовы и занимать новые высоты.

Истории украинских брендов, которые находят силы расти во время войны, реализуют долгосрочные амбициозные планы, несмотря на обстоятельства, прозвучат 29–30 июня 2023 года на 16 Украинском маркетинг-форуме.

Вы услышите мнения экспертов относительно:

развития брендов в Украине и за границей;

красных линий в коммуникациях;

рост психологической нагрузки и влияния войны на потребление;

эффективности существующих маркетинговых инструментов;

создание нового украинского культурного продукта;

маркетинговых технологий, изменяющих маркетинг уже сегодня.

Вот некоторые спикеры, которых можно будет послушать на события этого года:

Юрий Голяныч , генеральный менеджер направления Household & International business корпорации "Биосфера"

, генеральный менеджер направления Household & International business корпорации "Биосфера" Екатерина Огуряева , директор по маркетингу "Сільпо"

, директор по маркетингу "Сільпо" Марина Павлюк , генеральный директор Glovo в Украине

, генеральный директор Glovo в Украине Сергей Коваленко , генеральный директор Yasno

, генеральный директор Yasno Анна Гришина , маркетинг-директор национальной сети магазинов красоты и здоровья EVA

, маркетинг-директор национальной сети магазинов красоты и здоровья EVA Александр Шевченко , руководитель по коммуникациям пассажирского направления Укрзализныця

, руководитель по коммуникациям пассажирского направления Укрзализныця Полина Толмачева , маркетинг-директор Film.ua

, маркетинг-директор Film.ua Василий Дмитриев , СМО "ОККО"

, СМО "ОККО" Тарас Чмут , директор Фонда "Вернись живым"

, директор Фонда "Вернись живым" Елена Плахова , директор по управлению репутацией группы компаний "Новая Почта"

, директор по управлению репутацией группы компаний "Новая Почта" Ксения Сикорская , маркетинг-директор ПУМБ

, маркетинг-директор ПУМБ Игорь Блыстив , маркетинг-директор и директор по инновациям компании "Кормотех"

, маркетинг-директор и директор по инновациям компании "Кормотех" Ярина Ключковская , специалист по коммуникациям, медиатренер

, специалист по коммуникациям, медиатренер Константин Вечер , В2В-директор "Киевстар"

, В2В-директор "Киевстар" Алена Тараненко , бренд-стратег, специалист по бренд-коммуникациям и созданию стратегий брендов личностей

, бренд-стратег, специалист по бренд-коммуникациям и созданию стратегий брендов личностей Сергей Костя , маркетинг-директор Bolt в странах Восточной Европы

, маркетинг-директор Bolt в странах Восточной Европы Наталья Бухалова , владелец и директор UMG

, владелец и директор UMG Денис Судилковский , маркетинг-директор ЛУН

, маркетинг-директор ЛУН Евгения Близнюк , основатель и директор исследовательской компании Gradus Research

, основатель и директор исследовательской компании Gradus Research Артём Чигиринский , Chief Executive Officer ADVIN

, Chief Executive Officer ADVIN Екатерина Ильченко , основатель первого нейромаркетингового агентства в Украине Neuro-knowledge

, основатель первого нейромаркетингового агентства в Украине Neuro-knowledge Игорь Назаров , директор по развитию Regno Italy

, директор по развитию Regno Italy Василий Губарец , директор по корпоративным коммуникациям фармацевтической компании "Дарница"

, директор по корпоративным коммуникациям фармацевтической компании "Дарница" Валентин Гриценко , маркетинг-директор компании Ajax Systems

, маркетинг-директор компании Ajax Systems Александр Колб, генеральный директор Promodo

В общей сложности на Украинском маркетинг-форуме выступит более 45 спикеров – ключевых игроков рынков и лучших экспертов по маркетингу. Ожидается более 300 оффлайн-участников – топ-менеджеров и владельцев украинских и международных компаний, а также более 250 зрителей онлайн-трансляции.

Форум традиционно состоится в гибридном формате (оффлайн и онлайн).

Посмотреть полную программу и зарегистрироваться можно на сайте marketingforum.com.ua