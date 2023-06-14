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Пресс-релиз
14.06.2023, 14:05

Украинский маркетинг-форум в этом году пройдет под лозунгом "Занять высоту"

Цей матеріал також доступний українською
Украинский маркетинг-форум в этом году пройдет под лозунгом "Занять высоту" - Фото

Развитие бизнеса сегодня – настоящий вызов, ведь каждый сигнал тревоги подсознательно включает в каждом из нас режим выживания, а не рост. Тем не менее, украинские компании обладают смелостью и настойчивостью идти вперед, преодолевать наибольшие вызовы и занимать новые высоты.

Истории украинских брендов, которые находят силы расти во время войны, реализуют долгосрочные амбициозные планы, несмотря на обстоятельства, прозвучат 29–30 июня 2023 года на 16 Украинском маркетинг-форуме.

Вы услышите мнения экспертов относительно:

  • развития брендов в Украине и за границей;
  • красных линий в коммуникациях;
  • рост психологической нагрузки и влияния войны на потребление;
  • эффективности существующих маркетинговых инструментов;
  • создание нового украинского культурного продукта;
  • маркетинговых технологий, изменяющих маркетинг уже сегодня.

Вот некоторые спикеры, которых можно будет послушать на события этого года:

  • Юрий Голяныч, генеральный менеджер направления Household & International business корпорации "Биосфера"
  • Екатерина Огуряева, директор по маркетингу "Сільпо"
  • Марина Павлюк, генеральный директор Glovo в Украине
  • Сергей Коваленко, генеральный директор Yasno
  • Анна Гришина, маркетинг-директор национальной сети магазинов красоты и здоровья EVA
  • Александр Шевченко, руководитель по коммуникациям пассажирского направления Укрзализныця
  • Полина Толмачева, маркетинг-директор Film.ua
  • Василий Дмитриев, СМО "ОККО"
  • Тарас Чмут, директор Фонда "Вернись живым"
  • Елена Плахова, директор по управлению репутацией группы компаний "Новая Почта"
  • Ксения Сикорская, маркетинг-директор ПУМБ
  • Игорь Блыстив, маркетинг-директор и директор по инновациям компании "Кормотех"
  • Ярина Ключковская, специалист по коммуникациям, медиатренер
  • Константин Вечер, В2В-директор "Киевстар"
  • Алена Тараненко, бренд-стратег, специалист по бренд-коммуникациям и созданию стратегий брендов личностей
  • Сергей Костя, маркетинг-директор Bolt в странах Восточной Европы
  • Наталья Бухалова, владелец и директор UMG
  • Денис Судилковский, маркетинг-директор ЛУН
  • Евгения Близнюк, основатель и директор исследовательской компании Gradus Research
  • Артём Чигиринский, Chief Executive Officer ADVIN
  • Екатерина Ильченко, основатель первого нейромаркетингового агентства в Украине Neuro-knowledge
  • Игорь Назаров, директор по развитию Regno Italy
  • Василий Губарец, директор по корпоративным коммуникациям фармацевтической компании "Дарница"
  • Валентин Гриценко, маркетинг-директор компании Ajax Systems
  • Александр Колб, генеральный директор Promodo

В общей сложности на Украинском маркетинг-форуме выступит более 45 спикеров – ключевых игроков рынков и лучших экспертов по маркетингу. Ожидается более 300 оффлайн-участников – топ-менеджеров и владельцев украинских и международных компаний, а также более 250 зрителей онлайн-трансляции.

Форум традиционно состоится в гибридном формате (оффлайн и онлайн).

Посмотреть полную программу и зарегистрироваться можно на сайте marketingforum.com.ua

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Теги: маркетинг
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