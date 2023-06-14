Украинский маркетинг-форум в этом году пройдет под лозунгом "Занять высоту"

Развитие бизнеса сегодня – настоящий вызов, ведь каждый сигнал тревоги подсознательно включает в каждом из нас режим выживания, а не рост. Тем не менее, украинские компании обладают смелостью и настойчивостью идти вперед, преодолевать наибольшие вызовы и занимать новые высоты.
Истории украинских брендов, которые находят силы расти во время войны, реализуют долгосрочные амбициозные планы, несмотря на обстоятельства, прозвучат 29–30 июня 2023 года на 16 Украинском маркетинг-форуме.
Вы услышите мнения экспертов относительно:
- развития брендов в Украине и за границей;
- красных линий в коммуникациях;
- рост психологической нагрузки и влияния войны на потребление;
- эффективности существующих маркетинговых инструментов;
- создание нового украинского культурного продукта;
- маркетинговых технологий, изменяющих маркетинг уже сегодня.
Вот некоторые спикеры, которых можно будет послушать на события этого года:
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Юрий Голяныч, генеральный менеджер направления Household & International business корпорации "Биосфера"
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Екатерина Огуряева, директор по маркетингу "Сільпо"
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Марина Павлюк, генеральный директор Glovo в Украине
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Сергей Коваленко, генеральный директор Yasno
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Анна Гришина, маркетинг-директор национальной сети магазинов красоты и здоровья EVA
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Александр Шевченко, руководитель по коммуникациям пассажирского направления Укрзализныця
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Полина Толмачева, маркетинг-директор Film.ua
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Василий Дмитриев, СМО "ОККО"
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Тарас Чмут, директор Фонда "Вернись живым"
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Елена Плахова, директор по управлению репутацией группы компаний "Новая Почта"
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Ксения Сикорская, маркетинг-директор ПУМБ
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Игорь Блыстив, маркетинг-директор и директор по инновациям компании "Кормотех"
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Ярина Ключковская, специалист по коммуникациям, медиатренер
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Константин Вечер, В2В-директор "Киевстар"
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Алена Тараненко, бренд-стратег, специалист по бренд-коммуникациям и созданию стратегий брендов личностей
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Сергей Костя, маркетинг-директор Bolt в странах Восточной Европы
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Наталья Бухалова, владелец и директор UMG
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Денис Судилковский, маркетинг-директор ЛУН
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Евгения Близнюк, основатель и директор исследовательской компании Gradus Research
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Артём Чигиринский, Chief Executive Officer ADVIN
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Екатерина Ильченко, основатель первого нейромаркетингового агентства в Украине Neuro-knowledge
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Игорь Назаров, директор по развитию Regno Italy
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Василий Губарец, директор по корпоративным коммуникациям фармацевтической компании "Дарница"
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Валентин Гриценко, маркетинг-директор компании Ajax Systems
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Александр Колб, генеральный директор Promodo
В общей сложности на Украинском маркетинг-форуме выступит более 45 спикеров – ключевых игроков рынков и лучших экспертов по маркетингу. Ожидается более 300 оффлайн-участников – топ-менеджеров и владельцев украинских и международных компаний, а также более 250 зрителей онлайн-трансляции.
Форум традиционно состоится в гибридном формате (оффлайн и онлайн).
Посмотреть полную программу и зарегистрироваться можно на сайте marketingforum.com.ua