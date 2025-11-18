Український транспорт між виживанням і розвитком: як ELF Performance Pro допомагає бізнесу

Логістичний бізнес на внутрішньому обігу має комерційний транспорт віком майже 20 років, а ввезені з-за кордону вживані вантажівки — близько 8 років. На агроринку також є негативна тенденція: галузь внутрішнього виробництва техніки зазнала значних втрат, що впливає на купівлю нової техніки.

Тому бізнес шукає розумні рішення, щоб адаптуватися до нових умов.

ELF Performance Pro дає таку можливість. Це лінійка моторних олив для вантажного автотранспорту, автобусів, спеціальної та сільськогосподарської техніки.

Ключовими перевагами лінійки є:

відповідність стандартам Євро-5 / Євро-6;

формули Low SAPS, які безпечні для фільтрів DPF;

міжнародні допуски ACEA: E6, E7, E8, E9, E11;

API: CH-4, CI-4, CI-4 PLUS, CJ-4, CK-4;

OEM-схвалення від виробників вантажної техніки (CUMMINS, DAIMLER TRUCKS, MACK, RENAULT TRUCKS, VOLVO TRUCKS, MAN, SCANIA).

Тренди ринку України

Компанії оптимізують старий парк, замість закупівлі нового. Логістичні оператори та агробізнес працюють за умовами європейських контрактів. Технічне обслуговування стає інвестицією в конкурентоспроможність.





Поточна ситуація

Популярна в Україні практика використання універсальних або моторних олив для легкових автомобілів в дизельних вантажних двигунах має критичні наслідки — передчасне зношення, збільшене споживання пального, перегрів двигуна, зниження ресурсу й дорогий ремонт. Натомість, мастильні матеріали ELF Performance Pro розроблені з урахуванням саме таких сценаріїв.

Асортимент рішень ELF Performance Pro: спеціально розроблені для дизельних двигунів комерційного транспорту — ELF Performance Pro: 700 10W-40 та 15W-40, 800 10W-40, 900 10W-40, 1000 15W-40, 2000 10W-30 та 10W-40, 3000 5W-30, 4000 5W-30.

ELF також пропонує рішення для трансмісій, гідравліки, гальмівної системи та мостів: ELFMATIC G3, TRANSELF UNIVERSAL FE 80W-90, TRANSELF EP 80W-90, TRANSELF TYPE B 85W-140.

Також в асортименті ELF представлені високоефективні гальмівні рідини.

Це можливість централізувати закупівлі мастильних матеріалів і отримати єдину сервісну підтримку для всього автопарку, як дрібного рітейлу так і великих логістичних хабів.

В умовах війни транспорт виконує критично важливу функцію, тому ELF Performance Pro від TotalEnergies має стратегічне значення:

дозволяє швидко адаптувати автопарки під вимоги ЄС без капітальних інвестицій;

підтримує стабільність ланцюгів постачання, що критично для економіки та оборони;

формує нову культуру техобслуговування — як планова інвестиція в ресурс.

Для отримання детальної інформації про продукти та схеми застосування звертайтесь до офіційних дистриб’юторів ELF в Україні.