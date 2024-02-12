Українці мають унікальну можливість створити офіційне гасло для збірної України з футболу

Вболівальники збірної України з футболу мають шанс взяти участь у створенні офіційного слогана до вирішального матчу, який може вивести збірну у фінальну частину Євро-2024.

Один з найочікуваніших матчів збірної України з футболу відбудеться вже 26 березня у Вроцлаві, та може стати путівкою команди до фінальної частини Євро-2024. Офіційний криптопартнер команди, криптовалютна біржа WhiteBIT, разом зі збірною запускають вибір офіційного слогана матчу серед запропонованих вболівальниками.

Вболівальники збірної України з футболу мають шанс взяти участь у створенні офіційного слогана до вирішального матчу, який може вивести збірну у фінальну частину Євро-2024. Гасло автора-переможця транслюватиметься на екранах стадіону у Вроцлаві та використовуватиметься у промокампанії до матчу, яку побачать мільйони людей у соцмережах та на просторах інтернету. Вибирати найкреативніше гасло серед запропонованих будуть самі вболівальники шляхом голосування. Деталі можна знайти за посиланням. Створення офіційного гасла підтримки перед таким важливим матчем не лише дає можливість вболівальникам відчути себе частиною матчу, а й об’єднує українців незалежно від їх місцеперебування.

Також завдяки партнерству збірної України з криптобіржею WhiteBIT охочі побачити матч наживо зможуть вже традиційно придбати квитки за криптовалюту раніше офіційного старту продажу. Про це буде повідомлено найближчим часом. Така можливість вже була реалізована у 2023 році на матчах збірної проти команд Англії, Мальти та Італії.



WhiteBIT — одна з найбільших європейських криптобірж родом з України, заснована у 2018 році. На біржі представлено понад 350+ торгових пар, 270+ активів та 10 державних валют. WhiteBIT разом з Міністерством цифрової трансформації створили "Освітній проєкт з криптограмотності та блокчейну" на порталі Дія.Освіта. Компанія співпрацює з Національним університетом "Києво-Могилянська академія", МЗС України, є партнером Національної збірної команди України з футболу, футбольних клубів "Барселона" та "Трабзонспор", Lifecell та кіберспортивної платформи FACEIT. Мета WhiteBIT — масове впровадження технології блокчейн в Україні та світі.