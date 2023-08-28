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28.08.2023, 10:00

У магазині "Кондиціонери України" можна купити кондиціонер, що прикрасить оселю чи офіc

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У магазині "Кондиціонери України" можна купити кондиціонер, що прикрасить оселю чи офіc - Фото

Дизайнерські кондиціонери вражають розмаїттям кольорів і форм

Люди, що планують купити кондиціонер, зазвичай насамперед цікавляться потужністю, енергоспоживанням, набором функцій. А ось при виборі нових дизайнерських кондиціонерів, що нещодавно з’явилися в асортименті інтернет-магазину компанії "Кондиціонери України", покупці уявляють, як та чи інша модель буде виглядати в інтер’єрі. Дизайнерські кондиціонери вражають розмаїттям кольорів і форм.

Оригінальні кондиціонери сезону 2023

Серед стильних новинок особливу увагу привертають кілька моделей та серій

Cooper&Hunter Imperial

Серія інверторних кондиціонерів представлена 3 моделями різної потужності з однаковим дизайном. І дизайн цей справді гідний імператорського палацу:

  • оригінальна форма – внутрішній блок кондиціонера схожий на вишукану вечірню сумочку-клатч із золотим кантом та кнопкою;

  • благородні теплі відтінки – золото та шампань – нагадують про ювелірні прикраси та елітне вино;

  • мікроперфорація верхньої кришки та середньої частини лицьової панелі забезпечує розсіювання повітря для більш комфортного, м’якого обдуву та водночас робить дизайн ще більш виразним.

Cooper&Hunter Avalon

Ще одна новинка відомого виробника. Цього разу кондиціонери нагадують акуратний, елегантний, але збільшений у сотні раз футляр для окулярів – опукла лицьова панель з усіх боків заокруглена, не має жодного кута чи грані. В нижній частині, збоку від жалюзі, м’яко світиться прихований дисплей. Серія складається з 4 моделей – 2 типорозмірів (09 та 12) та 2 кольорів (глянсовий білий та золотистий).

Haier Flexis

Серія з преміальним дизайном представлена 4 моделями різної потужності, кожна доступна у 3 колірних рішеннях:

  • білий матовий, що не засліплює блиском, а м’яко розсіює світло;

  • чорний матовий, напрочуд елегантний;

  • шампань з теплим перламутровим сяйвом.

Плавні лінії та ввігнуті бокові поверхні внутрішнього блоку також мимоволі притягують погляд.

Leberg Viking

Бюджетне рішення для тих, хто не може витрачатись на дизайнерські моделі, але хотів би придбати кондиціонер з якоюсь зовнішньою відзнакою. Усі моделі цієї серії (виробник пропонує 5 типорозмірів) білосніжні, з плавними лініями та заокругленими кутами. Досить лаконічний вигляд цього "суворого скандинава" оживляє дизайнерська вставка з прихованим дисплеєм над жалюзі.

За словами менеджерів з продажу, цього року дизайнерськими новинками радує переважно КуперХантер – моделі Supreme Continental з чіткою геометрією доступні у 4 кольорах – білий, чорний, сріблястий та золотистий. Серія Daytona приваблює виразною опуклою, майже циліндричною формою та сяйвом поверхні білого, сріблястого, чорного кольорів. А у колекціях минулих сезонів цікаві дизайнерські рішення можна знайти серед продукції DAIKIN, Mitsubishi, LG. Останній виробник пропонує унікальні кондиціонери Gallery, лицьова панель яких імітує картину в рамі.

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Теги: Кондиціонери України
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