ВАРТОВІ: як працює платформа для захисту ЛГБТКІ+ людей

Платформа ВАРТОВІ від Gender Stream захищає ЛГБТКІ+ спільноту від злочинів ненависті, надаючи юридичний супровід та співпрацюючи з поліцією.

ГО Gender Stream створили платформу для боротьби зі злочинами на ґрунті ненависті до ЛГБТКІ+ людей ВАРТОВІ. У рамках роботи цієї системи спеціалісти Gender Stream надають юридичний та адвокатський супровід за запитами потерпілих.

Кому і в яких випадках допоможуть ВАРТОВІ

Злочин на ґрунті ненависті — це злочин, який скоєний через упередження або ненависть до людей за їхню приналежність до певної групи. ВАРТОВІ допомагають представникам ЛГБТІК+ спільноти, їхнім союзникам, батькам тощо.

ВАРТОВІ працюють з такими правопорушеннями як фізичне насильство, вбивство; дискримінація, порушення прав; незаконне затримання/позбавлення волі; злочини на ґрунті ненависті до сексуальної орієнтації/гендерної ідентичности, скоєні окупаційною владою/військами тощо.

Я хочу звернутися до ВАРТОВИХ: як мені допоможуть?

Після звернення монітори опитають вас щодо ситуації, яка сталася: постарайтеся описати якомога більше деталей. Після цього вас сконтактують з юристом організації, котрий допоможе написати заяву до поліції або суду. У разі потреби, Gender Stream може забезпечити консультаційний супровід упродовж ведення слідства або представництво ваших інтересів у суді.

ВАРТОВІ також тісно співпрацюють із поліцією: "Ми бачимо подекуди складність для поліції впізнати та вірно зафіксувати (прийняти заяву, скласти протокол тощо) злочини на ґрунті ненависті щодо ЛГБТКІ+ людей, поки не прийнято законопроєкт 5488 та не встановлено чіткі механізми реагування на злочини ненависті проти ЛГБТКІ+ спільнот. Саме тому ВАРТОВІ надаватимуть супровід у поліції, аби допомогти відповідно відреагувати на випадок", — пояснюють в організації.

Також в рамках роботи платформи вже проводять тренінги для правоохоронців.

Чому така платформа потрібна

Українське законодавство не враховує особливості злочинів на ґрунті ненависті до сексуальної орієнтації чи гендерної ідентичности. Через це злочинці можуть уникати справедливого покарання. Як наслідок — насильство щодо ЛГБТКІ+ людей часто залишається поза увагою правоохоронних органів та судової системи.

Правоохоронні органи часто кваліфікують мотив ненависті як звичайні випадки завдання тілесних ушкоджень, не враховуючи гомофобний або трансфобний мотив. Лише один випадок притягнення злочинців до відповідальності з урахуванням такого мотиву ненависті є у судовій практиці України.

Законопроєкт 5488 покликаний це змінити. Він має посилити відповідальність за злочини на ґрунті ненависті, а також включити сексуальну орієнтацію та гендерну ідентичність до переліку підстав, на яких вчиняються такі злочини. Станом на зараз українське законодавство, а саме ст. 161 Кримінального кодексу України, визнає лише злочини, скоєні на ґрунті нетерпимості до раси, національності, релігії, але не СОГІ. Прийняття законопроєкту 5488 сприяло б підвищенню рівня безпеки для всіх соціально вразливих категорій населення. Поки його не прийняли, права ЛГБТКІ+ людей захищає платформа ВАРТОВІ.

"ВАРТОВІ — це наша відповідь на виклики часу, який вимагає нових рішень для захисту вразливих спільнот. Gender Stream створює не лише платформу моніторингу, але й інструмент справедливости, що об’єднує громадянське суспільство, поліцію та правозахисників", — коментує очільниця ГО Gender Stream Ольга Полякова.





Матеріал був підтриманий HIAS в рамках партнерства з Jewish Federations of North America (JFNA).