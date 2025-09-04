Велика приватизація Одеського припортового заводу вже на майданчику УУБ

Приватизація ОПЗ дасть можливість відновити роботу та виробництво продукції в умовах воєнного часу

25 листопада у системі Прозорро.Продажі відбудеться аукціон з продажу державного пакету акцій розміром 99,5667% статутного капіталу АТ "Одеський припортовий завод" (код ЄДРПОУ 00206539).

За розпорядженням Кабінету Міністрів, стартова ціна за підприємство складає 4 млрд 488 млн 523 тис. грн.

ОПЗ – гігант хімічної промисловості України. Має стратегічне значення для економіки та безпеки країни. Територія заводу охоплює 250 га. Розташований за 35 км від Одеси у м. Южне.

Підприємство виробляє хімічну продукцію: аміак, карбамід, метанол, рідкий азот та відвантажує її на експорт. З початком повномасштабної війни завод працював частково.

Приватизація ОПЗ дасть можливість відновити роботу та виробництво продукції в умовах воєнного часу.

Через майданчик Української універсальної біржі неоднократно реалізовувалися об’єкти великої приватизації. Завдяки продуктивній роботі фахівців майданчика, наші клієнти стали власниками такої нерухомості.

Менеджери майданчика УУБ надають безкоштовні консультації та повний супровід у підготовці до торгів: від моменту реєстрації і до підписання переможної угоди.

Запрошуємо до співпраці інвесторів, які бажають придбати один з найбільших хімічних комплексів на території України. Фахівці майданчика УУБ допоможуть у реалізації ваших бізнес-планів.

Працюємо для розвитку економіки та відновлення країни разом!