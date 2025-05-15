Відкриття простору емоційної підтримки "База 4.5.0": що буде цікавого

"База 4.5.0" вже не один рік втілює різні види психологічної підтримки людей, реабілітації та ресоціалізації ветеранів і військових

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17 травня о 11:00 на базі парку "Муромець" (м. Київ) відбудеться відкриття Простору Емоційної Підтримки для людей і собак "База 4.5.0". Цей простір створений з метою покращити ментальне здоров’я українців. Його особливість в орієнтації на військових та ветеранах.

Підтримка ментального здоров’я українців є важливою складовою соціального функціонування. Економічна нестабільність, невизначеність майбутнього, війна, відсутність базової безпеки впливає на психологічний стан населення.

Одночасно тут будуть розвивати собачі види спорту, підвищувати культуру та активність власників собак, а також залучати дітей до активного дозвілля з улюбленцями.

"База 4.5.0" вже не один рік втілює різні види психологічної підтримки людей, реабілітації та ресоціалізації ветеранів і військових. Один з них – каністерапія з залученням спеціально керованих та навчених собак.

Цього року до них доєднається унікальний проєкт від команди ГО "Літопис Незламності. Історична агенція".

На території Простору Емоційної Підтримки вперше в столиці розпочне роботу "Садотерапія для ветеранів", ініціатором якого виступила тележурналістка та садова терапевт Тетяна Висоцька.

Це поєднання визнаного на Заході, але маловідомого в Україні методу психологічного відновлення разом з історичним та мистецьким контекстом. Робота з рослинами, ґрунтом і простором дозволяє повернути внутрішню рівновагу, відчути себе частиною спільноти, яка розуміє й підтримує. Історична та мистецька складова співвідносить учасника з великою та стійкою спільнотою, естетикою та вищими цінностями українського народу.

В рамках проєкту передбачені майстер класи з посадки та догляду за рослинами, екскурсії в ботсади та зелені простори, арт терапевтичні заняття, також від молодих українських істориків учасників проєкту очікують ексклюзивні лекції на історичну тематику, пов’язані з історією взаємодії українців з рослинами в побуті на мистецтві

"Садотерапія для ветеранів" – один з найдоступніших, але дуже ефективних методів реабілітації та ресоціалізації військових. Вона не вимагає складного обладнання, але дає відчутний результат: допомагає сфокусуватись на простих, мирних завданнях, відчути контроль над процесом, побачити плоди своєї праці. Це справжній ресурс для зцілення", — зазначає авторка проєкту Тетяна Висоцька.

Організатори: ІРЦ "База 4.5.0", ГО "Літопис Незламності", Тетяна Висоцька, проєкт "Holy Doggy".

Форма акредитації ЗМІ: https://forms.gle/C846SETP2WGqnXPHA