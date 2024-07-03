Виконання біржових договорів з продажу деревини у II кварталі складає понад 87%  – ГС "АДПУ"

Асоціація деревообробних підприємств України постійно впроваджує та вдосконалює допоміжні торгові інструменти, які сприяють продавцям та покупцям отримувати корисну та необхідну інформацію щодо стану та тенденцій ринку деревини. Зокрема нещодавно було розпочато практику публікації аналітичних даних.

Інформацію для цього функціоналу надають провідні ліцензовані біржі – ТОВ "УУБ" та ТОВ "УЕБ", які проводять регулярні, відкриті, конкурентні та доступні кожному торги деревиною та пиломатеріалами.

Аналітична інформація знаходиться на сайті ГС "АДПУ" й доступна кожному. Вона містить дані про обсяг реалізованої сировини, відсотки виконання біржових договорів по областях і групах продавців та частку обсягів виконання договорів у м3. Окремо представлена інформація про обсяги продажів та виконання договорів офісами ДП "Ліси України".

Так, згідно з представленими даними, у II кварталі поточного року, провідними областями щодо виконання договорів є Волинська область – 94,33%, Івано-Франківська область – 93,45%, Львівська область – 90,57%, Хмельницька область – 90,06% та Рівненська область – 89,43%.

У загальній структурі по групах продавців найбільше реалізовано деревини ДП "Ліси України" – 2 738 925,93 м3. Фактично відвантажено – 2 429 856,29 м3. Комунальні лісгоспи продали 109 901,95 м3 сировини. Фактично відвантажено – 77 474,46 м3. Інші продавці реалізували 97 258,89 м3 ресурсу. Фактично відвантажено – 63 458,32 м3.

У відсотковому відношенні ДП "Ліси України" виконало 88,72% контрактів, комунальні лісові підприємства – 70,49%, інші продавці – 65,25%.

Серед офісів ДП "Ліси України" за обсягами продажів лідирують: Столичний лісовий офіс – реалізовано 752 488,03 м3 деревини, фактично відвантажено – 660 197, 53 м3; Поліський лісовий офіс – реалізовано 609 874,5 м3 ресурсу, фактично відвантажено – 562 903,23 м3; Карпатський лісовий офіс – продано 473 094,69 м3 сировини, фактично відвантажено – 427 269,09 м3; Північний лісовий офіс – реалізовано 373 718 м3 деревини, фактично відвантажено – 313 441,73 м3; Подільський лісовий офіс – продано 254 368,43 м3 ресурсу, фактично відвантажено 226 698,17 м3.

"Модуль аналітики на сайті ГС "Асоціація деревообробних підприємств України" є зручним та корисним інструментом для отримання інформації про стан ринку деревини та стратегічного планування торговельних операцій. Скористатися ним може кожен охочий. Аналізуючи дані представлені провідними ліцензованими біржами ми бачимо, що загальний рівень виконання договорів з купівлі-продажу ресурсу за II квартал поточного року складає 87,26% і є кращим показником у порівнянні з I кварталом. Динаміка виконання контрактів протягом двох з половиною місяців II кварталу показувала, що цей показник у зазначений період міг складати понад 90%, але цьому завадили проблеми в енергетичній системі, що відобразилось на економічній діяльності підприємств галузі", – зазначив голова ГС "АДПУ" Павло Васильєв.





*ГС "Асоціація деревообробних підприємств України" об’єднує понад 100 підприємств галузі. Її головним завданням є формування та розвиток цивілізованих відносин на ринку деревини України, а також в суміжних галузях. Підприємства, що входять до асоціації мають річне перероблення близько 1,5 млн м3 деревини і є активними учасниками ринку.