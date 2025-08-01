Виконання договорів на УЕБ — показники позитивні й зростають

На 1 серпня 2025 року, за результатами першого місяця III кварталу, загальний рівень виконання договорів купівлі-продажу необробленої деревини на УЕБ становить 31,9%

Українська енергетична біржа (УЕБ) продовжує забезпечувати ефективну організацію регулярних торгів необробленою деревиною, дотримуючись ключових принципів — прозорості, доступності та конкурентності. Також торгова платформа уважно контролює виконання укладених договорів сторонами контракту, адже цей фактор великим чином впливає на стабільний стан ринку та господарську діяльність, як покупців, так і продавців.

Для цього на УЕБ діє моніторинг виконання договорів, що складається з супроводу контрактів, постійного діалогу з учасниками, консультацій, контролю передачі реалізованого ресурсу покупцеві.

На біржі, для зручності учасників аукціонів та всіх зацікавлених осіб, у відритому доступі діє модуль аналітики. Він містить інформацію стосовно виконання контрактів купівлі-продажу необробленої деревини.

Так, станом на 1 серпня 2025 року, за результатами першого місяця III кварталу, загальний рівень виконання договорів купівлі-продажу необробленої деревини на УЕБ становить 31,9%. Це доволі гарний показник. Тенденція — позитивна, і якщо вона збережеться, то виконання договорів за закінченням кварталу очікується на рівні понад 90%. Цього вдалося досягти завдяки відповідальному ставленню учасників торгів до своїх зобов’язань та вчасним і ефективним реформам запроваджених керівництвом лісової галузі.

Серед продавців найбільше необробленої деревини реалізувало ДП "Ліси України" — 501 935,977 м3, фактично відвантажено 160 014,605 м3 або 31,9%. Комунальні лісові господарства продали 5 143,809 м3 ресурсу, фактично відвантажено 1 714,328 м3, що складає 33,3%. Інші продавці реалізували 7 564,379 м3 сировини, фактично відвантажено 2 676,796 м3 або 35,4%.

В розрізів офісів ДП "Ліси України", найбільше необробленої деревини продав Столичний лісовий офіс — 248 858,679 м3, фактично відвантажено 70 844,65 м3 або 28,5%. Карпатський лісовий офіс реалізував 132 902,965 м3 ресурсу, фактично відвантажено 52 519,37 м3, що складає 39,5%. Подільський лісовий офіс продав 120 174,333 м3 сировини, фактично відвантажено 36 650,585 м3 або 30,5%.

"Українська енергетична біржа всіляко сприяє учасникам у проведенні торгів. Окрім цього в наші обов’язки входить контроль виконання укладених контрактів й ми пильно слідкуємо за цим. Кожен продавець має реалізувати свою продукцію й отримати дохід, а покупець отримати придбану продукцію вчасно й відповідної якості. Ці аспекти впливають на розвиток лісової та деревообробної галузей", — наголосив заступник генерального директора ТОВ "УЕБ" Костянтин Шевчук.