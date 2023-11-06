Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали
Пресреліз
06.11.2023, 14:10

Як вивести криптовалюту на карту: практичний посібник для українців

Як вивести криптовалюту на карту: практичний посібник для українців - Фото

Як вибрати надійну платформу, як вивести криптовалюту на карту та як уникнути поширених помилок та ризиків

Криптовалюта продовжує набувати популярності в Україні, проте багато фінансистів-початківців часто стикаються з проблемою виведення цифрових активів на банківську карту. Цей гід надає простий огляд процесу виведення криптовалюти на карту в Україні. Ви дізнаєтеся, як вибрати надійну платформу, як вивести криптовалюту на карту та як уникнути поширених помилок та ризиків.

Вибір платформи для обміну криптовалюти

Перш ніж виводити криптовалюту на карту, Вам потрібно вибрати платформу, яка дозволяє це робити. Вам слід звертати увагу на такі фактори, як репутація, легальність, комісії, ліміти, швидкість та безпека платформи.

Binance – це одна з найбільших і найпоширеніших крипто-платформ. Binance дозволяє виводити криптовалюту на банківську карту через свою партнерську службу Simplex. Однак цей метод має деякі обмеження: максимальна сума виведення становить $20 000 на день або $50 000 на місяць, а максимальна комісія становить 1.2%.

Coinbase – це одна з найстаріших та небезпечних платформ для обміну криптовалюти у світі. Вона має офіційну ліцензію в США та інших країнах, а також підтримує понад 50 криптовалют. Coinbase дозволяє виводити криптовалюту на банківську карту через свою власну службу Coinbase Card. Недоліки: комісія за виведення становить 1.5%, а максимальна сума складає $25 000 за день.

Обрання методу виведення коштів

Після того, як Ви обрали платформу для обміну криптовалюти та пройшли верифікацію облікового запису, Вам потрібно обрати метод виведення коштів. Зазвичай платформи пропонують два основних методи: виведення на банківську карту або на банківський рахунок. Обидва методи мають свої переваги та недоліки, які Вам слід враховувати при виборі.

Заключні поради та рекомендації

Виведення криптовалюти на карту не є складним процесом, якщо ви знаєте основні правила та нюанси. Однак Вам слід бути уважними та обережними при здійсненні транзакцій, а також дотримуватися наступних порад та рекомендацій:

  • Обирайте лише перевірені та легальні платформи для обміну криптовалюти.
  • Перевіряйте актуальний курс обміну криптовалюти на фіатну валюту.
  • Слідкуйте за законодавством та податковими правилами щодо криптовалюти.

Висновки

Виведення криптовалюти на карту – це зручний та популярний спосіб реалізації своїх цифрових активів. Якщо Ви дотримуєтеся простих кроків та порад, Ви зможете вивести криптовалюту на карту без проблем та ризиків. Обирайте надійну платформу для обміну криптовалюти та перевіряйте комісії!

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Відправити:
Теги: криптовалюта
Новини бізнесу
Read all news
Популярне
Останні новини
Всі новини
 