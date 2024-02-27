Завдяки системі моніторингу торговельних операцій рівень виконання договорів на УЕБ досяг 90%

Українська енергетична біржа проводить відкриті, прозорі, конкурентні та доступні кожному торги за напрямком "Необроблена деревина". Але укладанням контракту учасниками процес не закінчується. Спеціалісти біржі уважно слідкують, щоб сторони виконали свої зобов’язання згідно з договором. Для цього на УЕБ працює відділ моніторингу, який призначений виявляти ймовірні порушення з боку покупців чи продавців. Такий процес входить до постторгового сервісу.

Сам моніторинг містить комплекс заходів. Це супровід виконання договорів, системна робота з учасниками ринку над підвищенням рівня відповідальності, оперативне вирішення спірних питань між сторонами, створення прозорих та ефективних механізмів, що сприяють виконанням контрактів.

Також в регіонах працюють Агенти УЕБ, які здійснюють контроль передачі реалізованої на торгах сировини покупцеві. До цього процесу залучені представники покупця та продавця. Сторони мають змогу оглянути ресурс на місці відвантаження й переконатися, що його параметри відповідають вказаним у біржовому лоті. Після цього складають відповідний акт. Якщо й виникають незначні непорозуміння їх вирішують на місці.

В разі невиконання своїх зобов’язань однією зі сторін біржа може застосувати санкції. Але головним завданням біржі є не допустити подібні явища та зробити ринок більш стійким та надійним, унеможливлюючи торговельні махінації. Це підвищує рівень довіри учасників торгів, гарантує, що продавці реалізують ресурс та отримають дохід, а покупці будуть забезпечені потрібною їм сировиною у визначений період.

"Ми неабияк зацікавленні у виконанні договорів сторонами, адже це гарантує стабільність торгових процесів, робить ринок прозорим та відкритим. Саме тому УЕБ й запровадила моніторинг виконання контрактів й, до речі, зробила це першою з усіх електронних торговельних майданчиків. Також ми постійно вдосконалюємо систему моніторингу, додаємо нові системи контролю. Нещодавно було запроваджено додатковий функціонал – повідомлення учасником про порушення в ЕТС з обов’язковим додаванням відповідних підтверджуючих документів. Завдяки всім цим заходам на торгах УЕБ зменшилась кількість недобросовісних учасників, а рівень виконання договорів значно зріс й досяг 90%. Цей показник ми плануємо зробити ще вищим", – наголошує Костянтин Шевчук, заступник генерального директора УЕБ.