"Зберіть свою якісну особисту аптечку": Олександр Гадомський, SICH-Tourniquet

У травні 2024 року сигнал повітряної тривоги лунав в Україні близько 36 тисяч разів. Через ворожі ракетні обстріли та безпілотні атаки лише за один місяць загинуло 174 цивільних, 690 отримали поранення. Тож, поки йде війна, потрібно максимально відповідально ставитися до власної безпеки та вміти ефективно надавати першу допомогу в разі поранення. Насамперед слід забезпечити себе і своїх близьких засобами для зупинки кровотеч, адже саме цей тип поранень здебільшого призводить до летальних наслідків. Олександр Гадомський, керівник компанії "СІЧ УКРАЇНА" провідного виробника кровоспинних джгутів SICH-Tourniquet, допомагає розібратися зі складом аптечки для цивільних.

Чи потрібен кровоспинний турнікет у цивільній аптечці?

Набори для першої медичної допомоги мають бути не тільки на фронті, адже кожне українське місто перебуває у зоні потенційної загрози. Небезпека може бути пов’язана не лише з наслідками ракетних атак. Травми в ДТП, нещасні випадки на відпочинку або виробництві можуть спричинити серйозні кровотечі, які потрібно зупинити за лічені хвилини. Саме для таких випадків при собі завжди потрібно мати SICH-Tourniquet — простий та ефективний засіб зупинки току крові шляхом здавлювання.

"Ви можете покластися лише на себе, свої уміння та особисту аптечку. Саме тому я з моменту заснування компанії 10 років тому, приділяю велику увагу навчанню застосування кровоспинного турнікета SICH-Tourniquet, а також всіх інших складових аптечки. Інструктори з домедичної допомоги, тренери з такмеду і мережі тренінгових центрів – це мої перші помічники, партнери по справі, друзі. Окрім виробництва надійного інструменту і надання можливостей відпрацювання навичок із його застосування, на мені також лежить важлива просвітницька функція: доносити до людей важливість володіння своєю якісною особистою аптечкою. Тому що, на жаль, дехто замислюється про це лише коли біда вже сталася", – Олександр Гадомський, "СІЧ УКРАЇНА".

Кровоспинний джгут SICH-Tourniquet накладений вище місця кровотечі працює за принципом вороткового механізму. Мʼяка стропа, огорнута навколо кінцівки, скручується завдяки міцному металевому воротку, створюючи таким чином необхідний радіальний тиск на мʼязи та судини кінцівки. Завдяки цьому відбувається перекриття магістрального кровотоку і повна зупинка кровотечі. Важливо, що це розробка українського бренду, який випускає турнікети з 2014 року, і пройшла випробування у бойових умовах. Можна бути впевненим: SICH-Tourniquet не підведе у потрібний момент.

3 варіанти аптечки для кожного

1. Турнікет

Якщо незручно мати при собі навіть маленьку аптечку, візьміть за звичку не розлучатися хоча б із турнікетом. У ситуаціях, коли виникає сильна кровотеча, у вас буде зовсім небагато часу, щоб уникнути трагедії. Кровоспинний турнікет накладається усього за 15–30 секунд — ви зможете затягнути його навіть самостійно, однієї рукою.

2. Мінімальна аптечка для повсякдення

кровоспинний джгут SICH-Tourniquet (здатний перекривати кровотечу на кінцівках з великим до 40 см, а також і з маленьким діаметром від 5 см);

гемостатичний бинт;

бандаж;

рукавички;

знеболювальний засіб;

індивідуальні ліки, яких ви потребуєте щодня.

3. Велика аптечка у тривожній валізі

До такого набору можуть входити:

ліки для постійного прийому (у розрахунку мінімум на 2 тижні);

протиалергічні, знеболювальні, протизапальні, детоксиканти;

антисептики (хлоргексидин, спирт);

засоби для зупинки кровотечі (пластирі, турнікет, стерильні бинти, бинти для тампонади);

ножиці, пінцет;

у разі необхідності — глюкометр, тонометр або інші прилади;

рукавички.