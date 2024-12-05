Зимові свята з Trustee Plus: криптокарта задарма

Trustee Plus пропонує безкоштовне оформлення криптокартки за 7 транзакцій від 50 євро з 5 грудня по 5 січня. Долучайтесь до цифрових фінансів!

Trustee Plus запустили спеціальну пропозицію до зимових свят. З 5 грудня по 5 січня кожен користувач може безкоштовно оформити криптокартку. Для цього достатньо провести сім транзакцій на суму від 50 євро, і вартість картки автоматично повернеться на ваш євробаланс у застосунку.

Trustee Plus — це сучасний сервіс, що поєднує функції криптогаманця та платіжної картки. Застосунок дозволяє витрачати криптовалюту на покупки у звичайних магазинах, ресторанах або онлайн. Завдяки інтеграції з Google Pay та Apple Pay, оплата стає ще простішою та швидшою.

Картка Trustee Plus пропонує значні можливості для фінансових операцій. Максимальні ліміти сягають до 5000 євро на день і до 50 000 євро на місяць. Транзакції проходять безпосередньо з криптовалютного балансу, що дозволяє використовувати цифрові активи так само легко, як звичайні гроші.

Застосунок Trustee Plus уже встановили понад 600 тисяч користувачів, а кількість активних карток перевищила 120 тисяч. На платформі було здійснено понад 20 мільйонів торгових операцій, що свідчить про її популярність серед клієнтів.

Продукт заслужено визнано найкращою криптокарткою 2024 року за згідно з криптомедіа Incrypted та отримав гарні оцінки та відгуки на незалежних платформах. Особливо вартий уваги простий вивід крипти на карту, як зазначають коментарі користувачів.

"Ми постійно вдосконалюємо додаток і додаємо нові функції для зручності користувачів. Тепер повернути 10 євро за картку можна практично миттєво, здійснивши 7 транзакцій на суму понад 50 євро. Ми пишаємося, що це відбувається автоматично і без затримок", – зазначила Ксенія Житомирська, головний розробник і СТО Trustee Plus.

Компанія також готує до запуску фізичну версію картки. Попит на продукт уже перевершив усі очікування: за першу добу після оголошення понад 5000 користувачів оформили попереднє замовлення.

Trustee Plus дозволяє не лише здійснювати покупки, а й легко купувати біткоїни, обмінювати стейблкоїни без комісії та виводити кошти на банківські картки.

Не пропустіть можливість приєднатися до світу цифрових фінансів безплатно разом із Trustee Plus! Оформіть картку вже зараз та оцініть її переваги.