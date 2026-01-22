Ураження нафтового термінала "Таманьнєфтєгаз" у Краснодарському краї, що сталося у ніч проти 22 січня, здійснили бійці Служби безпеки України. Про це повідомив співрозмовник LIGA.net у відомстві й навів відповідний відеозапис.

За його словами, дроновий удар по інфраструктурі термінала завдали захисники з Центру спецоперацій "Альфа" СБУ.

Читайте також Без Малюка. Що означає зміна керівника СБУ і чого очікувати від Хмари

"Цей порт є одним із найбільших у Чорноморському регіоні та забезпечує перевалку нафти, газу й аміаку. Його резервуарний парк для зберігання нафтопродуктів і зрідженого газу становить понад 1 млн кубічних метрів", – розповів співрозмовець.

Він зазначив, що українська атака пошкодила технологічні трубопроводи на причалах й низку резервуарів із вакуумним газойлем (важка фракція нафти, застосовується для виготовлення бензину та інших нафтопродуктів. – Ред.) та резервуари з мазутом.

"У них зафіксовано пошкодження запірної арматури, що призвело до витоку нафтопродуктів із подальшим загорянням. Загальна площа пожежі становила близько 7000 квадратних метрів", – додав співбесідник LIGA.net.

За попередньою оцінкою, орієнтовні збитки окупантів склали близько $50 млн, зауважив співрозмовник.

Відстань від об'єкта до лінії фронту – більш ніж 260 км по прямій: