Генштаб підтвердив ураження нафтового термінала на Кубані та об’єктів ППО в Криму

"Таманьнєфтєгаз" (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

Генеральний штаб Збройних Сил України підтвердив ураження нафтового термінала в Краснодарському краї Росії та об’єктів протиповітряної оборони на тимчасово окупованих територіях.

У ніч проти 22 січня підрозділи Сил оборони уразили нафтовий термінал "Таманьнєфтєгаз" (населений пункт Волна Краснодарського краю), який залучений у забезпеченні окупаційної армії.

Зафіксовано влучання в ціль – відбулися вибухи та пожежа. Розмір завданих збитків уточнюється.

Росіяни скаржилися на атаку безпілотників на термінал. Повідомлялося про пошкодження чотирьох резервуарів.

Крім цього, уражено об’єкти в тимчасово окупованому Криму. Є влучання в радіолокаційну станцію 59Н6-Е "Противник-ГЕ" (населений пункт Лібкнехтівка), радіолокаційну станцію 55Ж6 "Небо-У" (Євпаторія) та радіолокаційну станцію 55Ж6М "Небо-М" (Русаківка).

Уражено низку об’єктів й на інших тимчасово окупованих територіях, зокрема склад зберігання БпЛА (Новогригорівка Херсонської області); командно-спостережний пункт роти й зосередження окупантів у Селидовому Донецької області.

Також уточнено результати ураження складу боєприпасів 101 окремої бригади матеріально-технічного забезпечення окупаційної армії в місті Дебальцеве Донецької області. Підтверджено ураження складу з подальшою масштабною детонацією.