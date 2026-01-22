Генштаб підтвердив ураження нафтового термінала на Кубані та об’єктів ППО в Криму
Генеральний штаб Збройних Сил України підтвердив ураження нафтового термінала в Краснодарському краї Росії та об’єктів протиповітряної оборони на тимчасово окупованих територіях.
У ніч проти 22 січня підрозділи Сил оборони уразили нафтовий термінал "Таманьнєфтєгаз" (населений пункт Волна Краснодарського краю), який залучений у забезпеченні окупаційної армії.
Зафіксовано влучання в ціль – відбулися вибухи та пожежа. Розмір завданих збитків уточнюється.
Росіяни скаржилися на атаку безпілотників на термінал. Повідомлялося про пошкодження чотирьох резервуарів.
Крім цього, уражено об’єкти в тимчасово окупованому Криму. Є влучання в радіолокаційну станцію 59Н6-Е "Противник-ГЕ" (населений пункт Лібкнехтівка), радіолокаційну станцію 55Ж6 "Небо-У" (Євпаторія) та радіолокаційну станцію 55Ж6М "Небо-М" (Русаківка).
Уражено низку об’єктів й на інших тимчасово окупованих територіях, зокрема склад зберігання БпЛА (Новогригорівка Херсонської області); командно-спостережний пункт роти й зосередження окупантів у Селидовому Донецької області.
Також уточнено результати ураження складу боєприпасів 101 окремої бригади матеріально-технічного забезпечення окупаційної армії в місті Дебальцеве Донецької області. Підтверджено ураження складу з подальшою масштабною детонацією.
- У ніч проти 22 грудня 2025 року українські дрони вже били по морському нафтовому терміналу "Таманьнєфтєгаз" на території Краснодарського краю. Тоді було пошкоджено трубопровід, два причали та два судна. Пожежею було охоплено понад 1000 кв. м.
- У ніч проти 31 грудня Україна повторно атакувала "Таманьнєфтєгаз" поблизу селища Волна. Підтверджено ураження двох причалів з обладнанням.
Коментарі (0)